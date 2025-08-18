الثلاثاء 19 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده إلى الحاكم العام بالإنابة لجزر سليمان

باترسون ج. أوتي وفهد التفاق خلال اللقاء (وام)
19 أغسطس 2025 01:13

هونيارا - جزر سليمان (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تستعرض مشروع "شريان الحياة" خلال جولة تفقدية للصحفيين في خان يونس
محللون فلسطينيون لـ«الاتحاد»: المساعدات الإماراتية تعزز صمود الشعب الفلسطيني

قدّم الدكتور فهد عبيد التفاق، سفير دولة الإمارات لدى أستراليا، السفير غير المقيم لدى كل من: دولة ساموا المستقلة، وجمهورية فانواتو، أوراق اعتماده إلى معالي باترسون ج. أوتي، الحاكم العام بالإنابة لجزر سليمان، سفيراً غير مقيم لدولة الإمارات لدى جزر سليمان.
ونقل السفير التفاق تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى الحاكم العام بالإنابة، وتمنياتهم الصادقة لجزر سليمان بمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمّل الحاكم العام بالإنابة، السفير التفاق تحياته لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

جزر سليمان
الإمارات
سفير الإمارات
فهد عبيد التفاق
فهد التفاق
آخر الأخبار
بعد 6195 يوماً.. تشابي ألونسو يعود إلى «البرنابيو»
الرياضة
بعد 6195 يوماً.. تشابي ألونسو يعود إلى «البرنابيو»
اليوم 10:18
التعاقدات الداخلية تسجل زيادة بنسبة 28% في انتقالات «البريميرليج»
الرياضة
التعاقدات الداخلية تسجل زيادة بنسبة 28% في انتقالات «البريميرليج»
اليوم 10:13
5 صفقات جديدة تستحق «وسام الإجادة» في «افتتاحية البريميرليج»
الرياضة
5 صفقات جديدة تستحق «وسام الإجادة» في «افتتاحية البريميرليج»
اليوم 10:08
هل يكسر مبابي نحس أتلتيك بلباو وفالنسيا في الموسم الجديد؟!
الرياضة
هل يكسر مبابي نحس أتلتيك بلباو وفالنسيا في الموسم الجديد؟!
اليوم 10:03
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب منطقة هندوكوش في أفغانستان
اليوم 09:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©