سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده إلى الحاكم العام بالإنابة لجزر سليمان

هونيارا - جزر سليمان (وام)

قدّم الدكتور فهد عبيد التفاق، سفير دولة الإمارات لدى أستراليا، السفير غير المقيم لدى كل من: دولة ساموا المستقلة، وجمهورية فانواتو، أوراق اعتماده إلى معالي باترسون ج. أوتي، الحاكم العام بالإنابة لجزر سليمان، سفيراً غير مقيم لدولة الإمارات لدى جزر سليمان.

ونقل السفير التفاق تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى الحاكم العام بالإنابة، وتمنياتهم الصادقة لجزر سليمان بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل الحاكم العام بالإنابة، السفير التفاق تحياته لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.