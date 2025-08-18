الثلاثاء 19 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد أم القيوين يعزي في وفاة شمسة بنت علي بن عبدالله الشعفار

راشد بن سعود وأحمد بن سعود لدى تقديمهما واجب العزاء (وام)
19 أغسطس 2025 01:14

دبي (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تستعرض مشروع "شريان الحياة" خلال جولة تفقدية للصحفيين في خان يونس
محللون فلسطينيون لـ«الاتحاد»: المساعدات الإماراتية تعزز صمود الشعب الفلسطيني

قدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله شمسة بنت علي بن عبدالله الشعفار، شقيقة كل من محمد وسيف وفيصل وخالد بن علي بن عبدالله الشعفار. 
وأعرب سمو ولي عهد أم القيوين وسمو نائب حاكم أم القيوين، خلال زيارتهما مجلس العزاء في منطقة أم سقيم بدبي، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما إلى ذوي الفقيدة، داعيين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
رافق سموهما، خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

ولي عهد أم القيوين
الإمارات
راشد بن سعود المعلا
راشد المعلا
أحمد بن سعود المعلا
آخر الأخبار
بعد 6195 يوماً.. تشابي ألونسو يعود إلى «البرنابيو»
الرياضة
بعد 6195 يوماً.. تشابي ألونسو يعود إلى «البرنابيو»
اليوم 10:18
التعاقدات الداخلية تسجل زيادة بنسبة 28% في انتقالات «البريميرليج»
الرياضة
التعاقدات الداخلية تسجل زيادة بنسبة 28% في انتقالات «البريميرليج»
اليوم 10:13
5 صفقات جديدة تستحق «وسام الإجادة» في «افتتاحية البريميرليج»
الرياضة
5 صفقات جديدة تستحق «وسام الإجادة» في «افتتاحية البريميرليج»
اليوم 10:08
هل يكسر مبابي نحس أتلتيك بلباو وفالنسيا في الموسم الجديد؟!
الرياضة
هل يكسر مبابي نحس أتلتيك بلباو وفالنسيا في الموسم الجديد؟!
اليوم 10:03
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب منطقة هندوكوش في أفغانستان
اليوم 09:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©