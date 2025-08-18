سلطان بن أحمد: تعزيز أواصر التعاون مع القضاء المصري

الشارقة (وام)

زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، أمس، مبنى محكمة النقض في جمهورية مصر العربية، والتقى المستشار عاصم عبداللطيف السعيد، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، في مقر المحكمة بالقاهرة.

وأكد سموه على أهمية الزيارات التي قام بها إلى المؤسسات القضائية المصرية، مشيراً إلى أن المخرجات كانت إيجابية وذات فائدة كبيرة، معرباً عن تطلعه إلى الاستفادة منها وتطبيقها بما يخدم تعزيز المنظومة القضائية في إمارة الشارقة.

وأوضح سمو رئيس مجلس القضاء أن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات متواصلة نظراً للقوة القضائية التي تمتلكها مصر، ولتعزيز أواصر التعاون مع القضاء المصري، والاستفادة القصوى من التجربة العريقة التي تمتلكها جمهورية مصر العربية في المجال القضائي والقانوني، مشيداً سموه بما يحظى به هذا القطاع من قوة راسخة ومكانة رفيعة.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لرئيس محكمة النقض وكافة أعضاء المجلس على حسن التعاون وحفاوة الاستقبال، مؤكداً أن هذه الخطوات تسهم في ترسيخ العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات ومصر، وتدعم تبادل الخبرات بما يحقق المصالح المشتركة.

ورحب رئيس محكمة النقض المصري بزيارة سمو رئيس مجلس القضاء والوفد المرافق، معبراً عن اعتزازه بهذه الزيارة ومشاعر الود والتقدير تجاهها، مؤكداً تطلع محكمة النقض لتوطيد العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، بما ينعكس إيجاباً على قوة المنظومة القضائية في كلا البلدين، موضحاً أن المحكمة تسخر كافة إمكاناتها وخبراتها في خدمة الوفد القضائي.

واطلع سمو رئيس مجلس القضاء على عرض مرئي تناول تاريخ إنشاء محكمة النقض والرؤساء الذين تعاقبوا على رئاستها.

وقدم عدد من المستشارين والقضاة في محكمة النقض شرحاً حول اختصاصات المحكمة وآلية عملها.

وفي ختام اللقاء، تبادل سمو رئيس مجلس القضاء ورئيس محكمة النقض المصري الدروع التذكارية، ملتقطين الصور الجماعية.



تطوير المنظومة القضائية

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، أمس، المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية، وذلك في مقر المجلس في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

وأعرب سموه عن بالغ سعادته بلقاء رئيس مجلس الدولة وكبار المستشارين، مشيداً بما يقدمه المجلس من جهود كبيرة في خدمة المنظومة القانونية والإدارية، ودوره الريادي في إرساء دعائم العدالة وحماية المشروعية وصون الحقوق، مشيراً إلى أن المجلس يسعى إلى تحقيق أهدافه وتطوير المنظومة القضائية من خلال الاستفادة والاطلاع على المؤسسات العريقة في المجال القضائي، والتعاون معها في المجالات المرتبطة بالتشريعات ومراجعة القوانين والعقود ذات الصلة، واستقطاب الكفاءات وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة.

ورحّب رئيس مجلس الدولة بزيارة سمو رئيس مجلس القضاء، مؤكداً اعتزاز المجلس بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، مؤكداً تعاون المجلس الكامل في سبيل تطوير المنظومة القضائية وتعزيزها بما يحقق أهداف الطرفين.

واطلع سمو رئيس مجلس القضاء على عرض مرئي تناول آلية عمل مجلس الدولة المصري، وتشكيله، وأقسامه الأربعة (القضائي، الفتوى، التشريع، الأمانة العامة).

وعلى هامش اللقاء، تجول سمو رئيس مجلس القضاء في قصر الأميرة فوقية، وهو مقر مجلس الدولة الحالي، مشاهداً سموه صور رؤساء المجلس منذ تأسيسه في عام 1947م.