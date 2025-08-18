الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ضمن التزامها الإنساني الدولي.. الإمارات تقدم دعماً للمتأثرين من فيضانات الكونغو

18 أغسطس 2025 21:56

قدمت دولة الإمارات دعماً إنسانياً عاجلاً للمتأثرين من الفيضانات التي شهدتها مختلف المناطق في جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، انطلاقا من الرسالة الحضارية والإنسانية لدولة الإمارات نحو تقديم المساعدات العاجلة، ودعم استقرار المجتمعات المتضررة والتخفيف على الشعوب المتأثرة إزاء الكوارث الطبيعية والأزمات. 
وقد قامت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية بالتنسيق مع سفارة الدولة لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية بتسليم المساعدات الإنسانية من المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الإيوائية الضرورية إلى المحتاجين والنازحين والأسر المتأثرة الموجودة في مراكز الإيواء المؤقتة، وذلك بالتعاون مع كل من دانييل بومبا لوباكي، حاكم محافظة كينشاسا، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإنساني والتضامن الوطني، وحاكم محافظة توشوبو. 
في هذا السياق، أكد أنور عثمان الباروت، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، على أن هذه المساعدات الإنسانية العاجلة تعكس المسؤولية الإنسانية الدولية التي تضطلع بها دولة الإمارات تجاه شعب الكونغو الصديق، ومساندته في مثل هذه الظروف الطارئة من جهة، وتجسد قيم التضامن والتآزر السامية بين الإنسان مع أخيه الإنسان من جهة أخرى، منوها أن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين تهدف إلى تعزيز التعاون الدائم في شتى المجالات والقطاعات على نحو يترجم توجهات القيادة ويلبي تطلعات الشعوب. 
بدورهم، أعرب عدد من المسؤولين في حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية عن بالغ تقديرهم وشكرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على هذه الوقفة الإنسانية التي تأتي ضمن سلسلة ممتدة من المساعدات الإماراتية الإنسانية والتنموية لشعب الكونغو الصديق.

المصدر: وام
الإمارات
الكونغو الديمقراطية
مساعدات
مساعدات إنسانية
