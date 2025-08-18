«الإمارات للمساعدات الدولية»: الدولة تثمن شجاعة وتفاني وصمود المتطوعين والعاملين في المجال الإنساني

أكد سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، على ما توليه دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، من اهتمام بالغ بكافة العاملين في الخطوط الأمامية والميادين الإغاثية، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، نحو تقديم المساعدة العاجلة للمجتمعات المتأثرة بسبب الكوارث والأزمات والحروب والصراعات في مختلف أرجاء العالم، إذ تثمن الإمارات شجاعة وتفاني وصمود مئات الآلاف من المتطوعين والعاملين في مجال العمل الإنساني.

وأوضح العامري، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أن وكالة الإمارات للمساعدات الدولية بتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، تواصل التوجه الثابت للدولة نحو تقديم الإغاثة الطارئة وابتكار الحلول الجديدة للاستجابة الفورية مما يخفف كثيراً من تداعيات الأزمات وتبعات الكوارث، ويعمل على سرعة التعافي المبكر للمتضررين والمنكوبين، لافتاً إلى أن المبادرات والبرامج الإماراتية المتعددة تهدف إلى تعزيز قدرات المتخصصين في المجال الإنساني وتوفير الدعم اللازم لتلبية الاحتياجات ووضع الحلول للكثير من التحديات، فضلا عن تطوير مهارات العاملين في هذا المجال وتزويدهم بما يعزز قدرتهم على الاستجابة للأزمات.

وتطرق إلى اهتمام دولة الإمارات بكافة الأفراد العاملين في مختلف ميادين العمل الإنساني، لاسيما العاملين في الخطوط الأمامية مثل الأطباء والممرضين والمتخصصين والمهندسين ومقدمي الدعم بأنواعه المختلفة، حيث وفرت الدولة الإمدادات الطبية العاجلة والمأوى والغذاء والمياه في مختلف قارات العالم، منوها في الوقت نفسه إلى أن المشروعات والمبادرات الإنسانية الإماراتية تنسجم مع أهداف عام المجتمع نحو الإسهام الفاعل في المجال الإغاثي بشكل مؤثر تُؤصل ثقافة المسؤولية المشتركة في سرعة الاستجابة الإنسانية العاجلة.