علوم الدار

أمطار محتملة على المناطق الشرقية والجنوبية حتى الجمعة

أمطار غزيرة على منطقة العين (من المصدر)
19 أغسطس 2025 01:15

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

هطلت أمس أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة العين وضواحيها، شملت جبل حفيت، وعين الفايضة، وشعبة الوطاة، والصاروج، وشعاب الأشخر، وفلج هزاع، والخرير، والمبزرة الخضراء، والظاهرة، حيث تهيأت فرصة تكوّن سحب ركامية صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، ووصلت سرعتها إلى 40 كم/س مع السحب على بعض المناطق الشرقية.
وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية مع سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عُمان.
كما سجلت محطة الطقس بحرس حدود الجزيرة، أعلى درجة حرارة، بلغت 47.3 درجة مئوية.
ويتوقع المركز الوطني للأرصاد، سقوط أمطار على المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة حتى الجمعة.
وبحسب المركز، يسود اليوم وغداً الأربعاء طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عُمان.
ووفقاً لتقرير صادر عن المركز الوطني للأرصاد، فإن شهر أغسطس يعد امتداداً لشهر يوليو من حيث ارتفاع درجات الحرارة، حيث يستمر تأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المنخفض الموسمي الهندي، وكذلك المنخفضات الحرارية من الجنوب الغربي التي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.
ونتيجة لوجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار، تتكون السحب الركامية مصحوبة بسقوط الأمطار على بعض المناطق الداخلية، كما تتأثر بعض مناطق الدولة خلال هذا الشهر، خاصة في النصف الأول منه بامتداد منطقة التقارب بين المدارين (ITCZ)، والذي يصاحبه تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة أحياناً.
وتلعب دورة نسيم البر والبحر دوراً مهماً خلال هذا الشهر، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة، خاصة خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً.

