تفاهم بين إقامة دبي و«نبض الإمارات»

دبي (وام)

وقّعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، مذكرة تفاهم مع فريق نبض الإمارات التطوعي، بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، وتوحيد الجهود في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة، انسجاماً مع رؤية إمارة دبي في تعزيز القيم الإيجابية والمشاركة المجتمعية.

ووقّع المذكرة عن إقامة دبي اللواء عوض محمد غانم سعيد العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، وعن فريق نبض الإمارات الدكتور خالد نواب البلوشي، رئيس الفريق.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في تنظيم المبادرات التطوعية وتبادل الخبرات والمعارف، بما يسهم في رفع كفاءة العمل التطوعي وتوسيع أثره الإيجابي، كما تسعى إلى دعم الفعاليات الوطنية وتوفير الإمكانات اللازمة لإنجاحها، مع الاستفادة من المنصات الإعلامية.

وأكد اللواء عوض العويم، أن هذه الشراكة تعكس التزام إقامة دبي بترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والشراكات الاستراتيجية التي تمثل ركيزة في نموذج عملها المؤسسي، موضحاً أن التعاون مع الفرق التطوعية يتيح فرصاً مبتكرة لدعم المبادرات الوطنية، وإحداث تأثير إيجابي يرسخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً.

من جانبه، أعرب الدكتور خالد نواب البلوشي عن اعتزازه بهذه الشراكة التي تمثل خطوة مهمة في تعزيز ثقافة التطوع، مؤكداً أن فريق نبض الإمارات سيواصل العمل مع إقامة دبي؛ لتقديم مبادرات نوعية تعكس روح العطاء، وتدعم مستهدفات التنمية المستدامة في الدولة.