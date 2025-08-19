الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الإمارات للسرطان»: الإمارات نموذج يحتذى به في العمل الخيري والإنساني

جمعية الإمارات للسرطان
19 أغسطس 2025 11:04

قدمت جمعية الإمارات للسرطان، خلال شهر يوليو الماضي، مساعدات مالية بلغت مليوناً وستمائة وسبعة عشر ألف درهم، إلى 89 مريضاً بالسرطان من المقيمين على أرض الدولة من الجنسيات كافة، شملت الدعم العلاجي والضمان الصحي والإعاشة الشهرية والمتأخرات الإيجارية والأقساط المدرسية.

وأكد الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أن الجمعية تجسد روح العطاء والدعم المستدام، بما يتماشى مع القيم والأهداف الإنسانية التي وضعتها لتوفير الخدمات والمساعدات المالية والطبية والنفسية للمرضى، وتمكينهم من مواجهة هذا المرض والتغلب عليه، انطلاقاً من أسس التعاضد والتعاون الإنساني والاجتماعي والواجب الوطني الذي أرسى قواعده المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وأشار إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمثل نموذجاً يحتذى به في العمل الخيري والإنساني، والعون والمساندة لكافة شعوب العالم والمجتمعات التي تحتاج إلى دعم ومساعدة.

من جانبه، قال عوض سالم الساعدي، المدير التنفيذي لجمعية الإمارات للسرطان، إن اليوم العالمي للعمل الإنساني محطة نتذكر فيها أن أعظم ما يمكن أن يقدمه الإنسان لأخيه الإنسان هو الأمل، مشيراً إلى أن الجمعية تؤمن بأن مدّ يد العون لمرضى السرطان ليس مجرد مساعدة مادية أو علاجية، بل هو رسالة حياة وموقف إنساني يعكس أرقى معاني الرحمة والتضامن.

المصدر: وام
الإمارات
العمل الإنساني
