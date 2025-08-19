الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تعثر الاتفاق التجاري الأوروبي الأميركي بسبب خلاف حول تنظيم المنصات الرقمية

تعثر الاتفاق التجاري الأوروبي الأميركي بسبب خلاف حول تنظيم المنصات الرقمية
19 أغسطس 2025 14:48

يواجه الاتفاق التجاري المنتظر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي أُعلن عنه مبدئياً في 27 يوليو الماضي، عقبات معقدة، أبرزها الخلاف حول لائحة الخدمات الرقمية الأوروبية "DSA" التي تفرض التزامات مشددة على كبرى المنصات الإلكترونية في مجال الإشراف على المحتوى.

ورغم تقديم المفوضية الأوروبية تنازلات مهمة لتأمين الاتفاق، من بينها الالتزام بشراء كميات كبيرة من الطاقة الأميركية وقبول رسوم جمركية تصل إلى 15%، إلا أن ملف الـخدمات الرقمية "DSA" يظل خطاً أحمر بالنسبة لبروكسل.

وتشدد مؤسسات الاتحاد على أن تنظيم المنصات الرقمية لا يمكن أن يكون مادة للمساومة التجارية مع واشنطن، خصوصاً أن معظم هذه المنصات أمريكية.

وأكدت مصادر أوروبية أن الولايات المتحدة تسعى لانتزاع تنازلات تحد من صرامة اللوائح الأوروبية في هذا المجال، وهو ما ترفضه المفوضية بشكل قاطع.

أخبار ذات صلة
إعصار "إيرين" يهدد الساحل الشرقي للولايات المتحدة
واشنطن: يمكننا المساعدة في تنسيق ضمانات أمنية لكييف

واعتبرت فرنسا وعدد من الدول الأعضاء أن التنازلات المقدمة حتى الآن في مجالات أخرى كانت بالفعل مؤلمة، ولا يمكن الذهاب أبعد من ذلك.

في المقابل، تحاول بروكسل وواشنطن الحفاظ على أجواء إيجابية في المفاوضات وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أولوف غيل، إن الطرفين مركزان بشكل كامل على إنجاز البيان المشترك، مضيفاً أن المرحلة الأخيرة من أي تفاوض تبقى دائماً الأصعب.

وبين تمسك أوروبا بقواعدها الرقمية وضغط الولايات المتحدة لتخفيفها، يبقى الاتفاق رهين توازن دقيق بين مصالح اقتصادية كبرى وحماية سيادة تشريعية تعتبرها بروكسل غير قابلة للتفريط.

المصدر: وام
أوروبا
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
علوم الدار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
اليوم 15:42
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
الترفيه
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
اليوم 17:58
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
الرياضة
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
اليوم 17:54
هل التدخل المبكر في ضعف السمع يقي من الزهايمر؟
الترفيه
هل التدخل المبكر في ضعف السمع يقي من الزهايمر؟
اليوم 17:52
«كأس الوطن» أولى بطولات موسم كرة اليد
الرياضة
«كأس الوطن» أولى بطولات موسم كرة اليد
اليوم 17:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©