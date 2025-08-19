الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل سفير سلوفاكيا

سعود بن صقر يستقبل سفير سلوفاكيا
19 أغسطس 2025 15:30

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة بافول بانيس، سفير جمهورية سلوفاكيا لدى الدولة، الذي قَدِمَ للسلام على سموه بمناسبة تسلّمه مهام عمله الجديد.


ورحّب سموه بسعادة السفير، متمنّياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك على مختلف الصُّعد.

 

من جانبه، عبّر سعادة بافول بانيس عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحُسن الاستقبال، مثنياً على العلاقات القوية التي تربط البلدين الصديقين.

المصدر: وام
سعود بن صقر
سلوفاكيا
