سعود بن صقر يستقبل سفير سلوفاكيا

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة بافول بانيس، سفير جمهورية سلوفاكيا لدى الدولة، الذي قَدِمَ للسلام على سموه بمناسبة تسلّمه مهام عمله الجديد.



ورحّب سموه بسعادة السفير، متمنّياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك على مختلف الصُّعد.

من جانبه، عبّر سعادة بافول بانيس عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحُسن الاستقبال، مثنياً على العلاقات القوية التي تربط البلدين الصديقين.