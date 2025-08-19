الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عمار بن حميد يقدّم واجب العزاء في وفاة شمسة بنت علي بن عبدالله الشعفار

عمار بن حميد يقدّم واجب العزاء في وفاة شمسة بنت علي بن عبدالله الشعفار
19 أغسطس 2025 15:33

قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها شمسة بنت علي بن عبدالله الشعفار، شقيقة كل من محمد وسيف وفيصل وخالد بن علي بن عبدالله الشعفار.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة أم سقيم في دبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الفقيدة، داعياً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

عمار بن حميد: تعزيز التوجه نحو حكومة مرنة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة
عمار بن حميد يستقبل سفير إندونيسيا

كما قدم واجب العزاء بجانب سموه، كل من الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، وسعادة الدكتور مروان المهيري، مدير عام الديوان الأميري بعجمان، وسعادة يوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في عجمان.

المصدر: وام
عمار بن حميد النعيمي
