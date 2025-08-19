الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الأرصاد: الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الأرصاد: الطقس المتوقع في الإمارات غداً
19 أغسطس 2025 18:00

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، مع تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً وتمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة الى قوية أحياناً مع السحب مثيرةً للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية على شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س.
ويكون الخليج العربي خفيف الموج إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 22:35 والجزر الثاني عند الساعة 24:06.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:22 والمد الثاني عند الساعة 19:07 والجزر الأول عند الساعة 13:57 والجزر الثاني عند الساعة 02:09.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 41  34 50 25
دبي 41  35 55 30
الشارقة 42  34 55 30
عجمان 41  35 55 25
أم القيوين 41  34 60 30
رأس الخيمة 41  33 65 35
الفجيرة 35  31 38 60
العين 43 32 50 20
ليوا 45 32 50 20
الرويس 41 32 75 25
السلع 41 31 70 25
دلـمـا 41 33 95 45
طنب الكبرى / الصغرى 38 34 85 35
أبو موسى 39 33 80 35

                           

المصدر: وام
