«صوتك مسموع».. مبادرة لشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلةً في مركز شرطة نايف، فعالية اللقاء المفتوح «صوتك مسموع»، مع سكان منطقة اختصاص المركز من المواطنين والمقيمين والشركاء، وذلك في إطار تعزيز التواصل، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمقترحات.

وشهد فعاليات اللقاء الذي عقد في المركز، العقيد محمد مسعود الشحي، نائب مدير مركز شرطة نايف، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين، والمواطنين والمقيمين والشركاء في منطقة اختصاص المركز.

وفي مستهل اللقاء، ألقى العقيد محمد الشحي كلمة قال فيها: «يأتي هذا اللقاء سيراً على حرص القيادة العامة لشرطة دبي في ضرورة التواصل المباشر الفعال والبنّاء مع المتعاملين، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة لهم، منوهاً بأن شرطة دبي تأخذ كافة الآراء والمقترحات المقدمة لها من أفراد المجتمع بعين الاعتبار وتتابعها، وأن مراكز الشرطة مفتوحة وجاهزة دائماً للتواصل مع الجميع في مختلف الأوقات، مما يساهم في تصفير البيروقراطية والارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة في العمل الحكومي.

وقدم العقيد محمد الشحي نبذة للحضور حول مبادرة «صوتك مسموع» الهادفة إلى نشر الوعي لدى أفراد المجتمع عن الخدمات التي تقدمها شرطة دبي، عبر فتح قنوات التواصل الفعّال مع القاطنين في المناطق السكنية.

وشهد اللقاء، تقديم شرح حول أهم الخدمات والمبادرات الشرطية الهادفة إلى إسعاد أفراد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان، ومنها خدمة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر منصة «E-Crime» وخدمة «عين الشرطة»، والخدمات والمبادرات التوعوية .

وتوجّه العقيد محمد الشحي بالشكر إلى الحضور وأثنى على مشاركتهم في اللقاء، مؤكداً أن اللقاء يُجسد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم وفق أرقى المعايير والممارسات المتبعة عالمياً.