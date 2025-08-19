اتفاقية لإنشاء مركز تسوية منازعات بناء المنازل في مركز المنارة

دبي (وام)

وقّعت «بلدية ومحاكم دبي» اتفاقية تعاون لإنشاء «مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين» وذلك في مركز المنارة التابع للبلدية.

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي، إن هذا التعاون مع محاكم دبي يعد خطوة محورية نحو تعزيز منظومة المشاريع الإسكانية في دبي وضمان استدامتها مع تنظيم العلاقة القانونية بين المواطنين والمقاولين والاستشاريين بما يحقق أعلى معايير الراحة والاستقرار الأسري.

وقال الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، إن إنشاء مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين، يمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات القانونية المتصلة بالمشاريع الإسكانية، ويعكس حرص محاكم دبي على تعزيز الكفاءة القضائية.