«التنمية الأسرية» و«بيورهيلث» تدعمان تحقيق أهداف مبادرة «بركتنا»

أبوظبي (الاتحاد)

بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أعلنت مؤسسة التنمية الأسرية و«بيورهيلث»، تفاصيل خدمة «الحصول على الرعاية البديلة المؤقتة لكبار المواطنين»، التي تتيح للقائمين على رعاية والديهم من الأبناء الحصول على رعاية صحية واجتماعية آمنة، تُسهم في تعزيز مستوى رفاههم وتضمن استقرارهم النفسي والاجتماعي، وذلك ضمن مبادرة «بركتنا»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وبهذه المناسبة، قالت الشيخة موزة بنت خليفة آل نهيان، سفيرة مشاريع كبار المواطنين في «بيورهيلث»: «لطالما كان التزامي بخدمة المجتمع نابعاً من رغبة عميقة في رد الجميل، لا سيما لكبار المواطنين الذين كان لهم دور أساسي في تشكيل هويتنا، وبصفتي سفيرة للمبادرات المعنية بكبار المواطنين في (بيورهيلث)، يشرفني أن أقود جهوداً تهدف إلى دعم كبار المواطنين وتعزيز رفاههم ومكانتهم في المجتمع، والتي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الاحترام والتواصل بين الأجيال، وتوفير السُبل التي تُمكِّن هذا الجيل الشاب من تحمّل مسؤولية هذا الإرث الإنساني النبيل في رد الجميل».

من جانبه، قال عبد الرحمن البلوشي، مدير دائرة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في مؤسسة التنمية الأسرية: «إن خدمة الحصول على الرعاية البديلة المؤقتة لكبار المواطنين، تُمكِّن مقدم الرعاية لوالديه من الحصول على رعاية بديلة لأحد والديه أو كليهما من كبار المواطنين غير القادرين على رعاية أنفسهم وبحاجة لرعاية دائمة، وذلك لمرة واحدة أسبوعياً ولمدة 8 ساعات في اليوم الواحد، بمجموع 48 يوماً في السنة، بهدف تخفيف الأعباء الحياتية على مقدمي الرعاية، وتمكينهم من تحقيق التوازن في حياتهم الشخصية والاجتماعية».

وأكد البلوشي ضرورة أن يكون كل من مقدم الطلب وكبار المواطنين المشمولين بالرعاية من مواطني الدولة وحاملي بيانات الأسرة الصادرة من إمارة أبوظبي، ويقيمون إقامة دائمة في الإمارة، مشيراً إلى أن مقدم الطلب يجب أن يكون هو المسؤول الرئيسي عن تقديم الرعاية، وأن تربطه بكبار المواطنين صلة قرابة من الدرجة الأولى (ابن أو ابنة)، ويقيم معهم إقامة دائمة في المسكن نفسه. كما تشترط الخدمة أن يكون كبار المواطنين من الحالات غير القادرة على رعاية أنفسهم، ممن يحتاجون إلى مرافق دائم، ويعانون صعوبة في الحركة، ويتطلبون دعماً في ممارسة أنشطتهم اليومية.

بدورها، أوضحت وفاء محمد آل علي، مديرة دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية، أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة التقديم للحصول عليها عبر منصة «تم» للخدمات الحكومية، وجدولة موعد زيارة منزلية لإجراء دراسة اجتماعية من قبل مؤسسة التنمية الأسرية، للتأكد من استيفاء شروط الحصول على الخدمة، وعند تأكيد الاستحقاق، يستطيع مقدم الطلب اختيار وتأكيد موعد وتاريخ زيارة الرعاية البديلة المؤقتة لكبار المواطنين عبر منصة «تم» للخدمات الحكومية.

وفي السياق ذاته، قالت ليا الدماني، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة «بيورهيلث»: «في إطار عام المجتمع، نفخر بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية ودائرة تنمية المجتمع - أبوظبي لدعم مبادرة (بركتنا) من خلال توفير خدمة الحصول على الرعاية البديلة المؤقتة لكبار المواطنين، التي تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للأسر، بما يضمن توفير الرعاية المناسبة لكبار المواطنين، وتعزيز التماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي».

وأضافت الدماني: «تسهم منصة (بيورهيروز)، التابعة لمجموعة (بيورهيلث)، في دعم هذه الجهود من خلال تدريب وتعيين المتطوعين للمشاركة في هذه المبادرة المجتمعية. وبالتعاون مع (مؤسسة الإمارات)، تُمكن منصة (بيورهيروز) الأفراد من رد الجميل للمجتمع، والمساهمة بشكل فعال في تحقيق أفضل مستويات الرفاه لكبار المواطنين».