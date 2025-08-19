منظمات دولية تشيد بـ«إنسانية الإمارات»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أشادت منظمات ومؤسسات دولية، بدور وجهود دولة الإمارات في العمل الإنساني العالمي، مشيرة إلى الدور الإنساني الريادي للدولة، قيادةً وحكومةً وشعباً، وكذلك دور الشركاء والمؤسسات الإنسانية المحلية والقطاع الخاص بالدولة.

وأشار مسؤولو هذه المنظمات، في فعالية بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني لعام 2025 في دبي، إلى أن الرؤية الإنسانية وسخاء دولة الإمارات لا يقتصر فقط على كونها من أكبر المانحين للنظام الإنساني، بل يفوق ذلك بالمشاركة من خلال أذرعها الإنسانية جنباً إلى جنب في كل الأزمات الإنسانية، حيث تكون المساعدات الإنسانية منقذة للحياة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة: «نفخر بالعمل جنباً إلى جنب مع دولة الإمارات للمساهمة في العمل الإنساني حول العالم»، مشيرة إلى أن روح العطاء والالتزام بمبادئ العمل الإنساني التي تتحلى بها دولة الإمارات، تكمن في صميم ما يمثله اليوم العالمي للعمل الإنساني من «التضامن، التعاطف، والعمل».

وأعلنت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات قدمت منذ تأسيسها حتى نهاية عام 2024، أكثر من 100 مليار دولار كمساعدات خارجية، استفاد منها ما يزيد على مليار شخص في 206 دول حول العالم.

وكشفت الوزارة عن أن 80% من المساعدات الخارجية الإماراتية، هي مساعدات تنموية، والنسبة المتبقية تتوزع على أنواع أخرى من المساعدات الإغاثية والإنسانية، بحسب راشد الحميري، مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية، الذي أكد أن «هذه الأرقام والبيانات الرسمية تعكس دور الإمارات المحوري في تلبية نداءات الاستغاثة الإنسانية حول العالم».

وقال الحميري: «إن دولة الإمارات لاعب رئيسي في تقديم المساعدات والاستجابة الإنسانية عالمياً، سواء في اليمن أو السودان أو غزة، وغيرها من دول ومناطق العالم».

وأشار إلى أن أكثر من 45% من المساعدات الإنسانية لغزة منذ بداية الصراع الحالي، قدمتها دولة الإمارات، مؤكداً أن الدولة لم تدخر جهداً في إيصال وتوفير المساعدات لأهل غزة، واستخدمت كل الوسائل سواء براً أو بحراً أو جواً.

ولفت إلى أن جهود الإمارات الإنسانية مستمرة، مع إدراكها للتحديات الإنسانية الحاصلة في الكثير من المناطق حول العالم، في ظل الزيادة المطردة في الحاجة للمساعدات الإنسانية، وزيادة عدد الأشخاص المتضررين من الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية.

ونوه بدور الفريق الإماراتي الموجود حالياً في ألبانيا للمشاركة في إطفاء الحرائق المشتعلة هناك، بالإضافة إلى العديد من الفرق الإنسانية الأخرى الموجودة في دول في أفريقيا وآسيا.

وأكد أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مستمرة إلى الوقوف بجانب الشعوب والمجتمعات الأكثر حاجة، إلى تخفيف المعاناة لديهم. وأظهرت الإحصائيات الرسمية لـ«دبي الإنسانية»، أن إجمالي قيمة المساعدات التي قدمتها المؤسسات والمنظمات الدولية عبر مستودعاتها بدبي خلال النصف الأول من عام 2025، بلغ نحو 49 مليون دولار أميركي، بعدد شحنات بلغ 502 شحنة توزعت على 81 دولة حول العالم.

وكشفت «دبي الإنسانية» عن أن القيمة الحالية لمخزون المساعدات المتوافرة للمنظمات والمؤسسات الموجودة لديها، وصل إلى نحو 210 ملايين دولار أميركي، مشيرة إلى أن مساحة مرافق دبي الإنسانية، تصل إلى أكثر من 150 ألف متر مربع.



«فعالية الاحتفاء»

أحيت «دبي الإنسانية»، أمس، بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، اليوم العالمي للعمل الإنساني، للتعبير عن التضامن مع المتضررين من الأزمات الإنسانية، وتسليط الضوء على جهود العاملين في المجال الإنساني الذين يقدمون لهم الدعم.

جمع الحدث أكثر من 100 من القادة في المجال الإنساني، وركّز على التجارب الشخصية وشجاعة العاملين في المجال الإنساني على المستويين الوطني والدولي.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من جوسيبي سابا، المدير التنفيذي، عضو مجلس إدارة «دبي الإنسانية»، الذي أكد الدور الحيوي للتعاون في مواجهة التحديات المتزايدة التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني على مستوى العالم.

وقال: «في دبي الإنسانية، نقف إلى جانب زملائنا العاملين في المجال الإنساني وعائلاتهم، بينما يكرسون حياتهم لدعم الفئات المحتاجة. نكرّم اليوم شجاعتهم وعزيمتهم».

وأضاف: «للأسف، فإن قائمة العاملين في المجال الإنساني، الذين فقدوا حياتهم أثناء تقديم المساعدات الإنسانية تطول باستمرار، ومن مسؤوليتنا المشتركة أن نضمن سلامتهم ورفاهيتهم أثناء قيامهم بعملهم الحيوي. لا ينبغي أبداً أن يكونوا مستهدفين».



مشاركة عالمية

تضمّن جدول الأعمال أيضاً، جلسة حول حماية العاملين في المجال الإنساني والمدنيين، سلّطت الضوء على التحديات التي تواجههم في الميدان، وذلك بمشاركة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وبرنامج الأغذية العالمي و«دبي العطاء» والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

وأجمع المتحدّثون على أنه يجب عدم استهداف العاملين في المجال الإنساني، وأن هناك حاجة ملحة للعمل الجماعي من قبل الوكالات الإنسانية والحكومات والشركاء لحماية أرواح ومصالح العاملين في هذا المجال.

إشادة أممية

من جانبها، قالت بيرانجير بويل، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «تفخر الأمم المتحدة بالعمل جنباً إلى جنب مع دولة الإمارات من خلال دبي الإنسانية للمساهمة في العمل الإنساني حول العالم».

وأكدت أن روح العطاء والالتزام بمبادئ العمل الإنساني التي تتحلى بها دولة الإمارات، تكمن في صميم ما يمثله اليوم العالمي للعمل الإنساني «التضامن، التعاطف، والعمل».

بدوره، قال استيفن أندرسون، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في دولة الإمارات وممثل البرنامج لدى دول مجلس التعاون الخليجي، إن الشراكة الوثيقة مع حكومة دولة الإمارات شكّلت على مدى أكثر من عشرين عاماً ركيزة أساسية في تمكين البرنامج من إيصال المساعدات الغذائية والإنسانية إلى المحتاجين في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن الإمارات لم توفّر فقط الدعم والإمكانات اللوجستية المتقدمة، بل لعب موقعها الجغرافي الاستراتيجي دوراً محورياً في ضمان سرعة وصول هذه المساعدات إلى وجهاتها خلال فترات قياسية.

وأكد أن دبي، بما توفّره من بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية عالية المستوى وتسهيلات نوعية، ساعدت برنامج الأغذية العالمي على الوصول إلى دول في آسيا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط خلال ساعات قليلة فقط، وهو ما يعكس مكانة الإمارة كمركز عالمي للعمل الإنساني والإغاثي.

وأشار إلى أن حجم مساعدات برنامج الأغذية العالمي، التي انطلقت من دولة الإمارات خلال العام الجاري بلغ نحو 60 ألف طن، من بينها 27 شحنة متنوعة وصلت إلى سكان قطاع غزة، إلى جانب مساعدات أخرى جرى توجيهها إلى السودان وعدد من الدول الآسيوية، مما يبرز حجم الاستجابة الإنسانية التي تخرج من الإمارات لتغطي قارات متعددة.

ولفت أندرسون إلى أن برنامج الأغذية العالمي أطلق مبادرات نوعية، من بينها مبادرة «رواد العمل الإنساني»، التي تهدف إلى تمكين شخصيات بارزة من المساهمة في دعم مسيرة البرنامج، موضحاً أن من بين هؤلاء الرواد 6 مواطنين إماراتيين سيضطلعون بدور أساسي في العمل الإنساني، وتوسيع نطاق أثره على المستويين الإقليمي والدولي.



الدور الوطني

من جهته، قال أحمد درويش المهيري، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي: «في اليوم العالمي للعمل الإنساني، هذا اليوم الذي تتجاوز قيمه ومعانيه حدود الجغرافيا، والثقافة، والدين، كما تجاوزتها معاناة المحتاجين حول العالم».

وأضاف: «تؤكد القيادة الرشيدة على ضرورة تضافر الجهود من قبل الأفراد والحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لدعم العمل الإنساني، وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة، ولا سيما في ظل الظروف التي يمر بها عالمنا اليوم، وما يشهده من كوارث طبيعية وأزمات إنسانية».

وأشار إلى أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، توجه في هذا اليوم تحية إجلال وإكبار لجميع العاملين في المجال الإنساني، هؤلاء الأبطال المجهولون يعملون على تعزيز قيم السلام والتسامح بين الشعوب.

تقدير العاملين

بدورها، قالت ساجدة الشوا، مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الإمارات (أوتشا): «نحتفي كل عام باليوم العالمي للعمل الإنساني في 19 أغسطس بشجاعة وتفاني العاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالم. نُعبّر عن امتناننا العميق لكل من يساهم في تخفيف معاناة الآخرين وإحياء الأمل في قلوبهم في ظل هذه الظروف العصيبة».

وأضافت: «إذ نحتفل اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، نقدر الدور الإنساني الريادي للإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، وكذلك دور شركائنا وأصدقائنا وعائلاتنا. إن الرؤية الإنسانية وسخاء دولة الإمارات لا يقتصر فقط على كونها من أكبر المانحين للنظام الإنساني، بل يفوق ذلك بالمشاركة من خلال أذرعها الإنسانية جنباً إلى جنب في كل الأزمات الإنسانية، حيث تكون المساعدات الإنسانية منقذة للحياة».

ولفتت إلى أنه على الرغم من مرور 75 عاماً على القوانين الدولية المعترف بها عالمياً لتنظيم سير النزاعات المسلّحة والحدّ من تأثيرها، إلا أن انتهاك هذه القوانين لا يزال مستمراً بلا هوادة، بينما يدفع المدنيون، ومن ضمنهم عمال الإغاثة الثمن الأكبر بأعداد تفوق التصوّر.

وذكرت أن عام 2023 كان هو العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني بحصيلة قتلى بلغت 280، كما يتجه عام 2024 نحو مسار أسوأ، ولفتت إلى أن الإحصاءات المبدئية سجلت أن عدد من قُتلوا من عمال الإغاثة حول العالم بلغ 176، و93 آخرين أُصيبوا، بينما تم اختطاف 64. ومؤخراً في الصراع القائم في غزة، تظهر الإحصائيات أيضاً حجم الخطر الذي يواجهه عمال الإغاثة منذ أكتوبر 2023.

وتشير تقارير منظمة «الأونروا» إلى أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا تخطى 40 ألفاً منهم ما يزيد على 15 ألفاً من الأطفال، كما أن عدد العاملين الذين قُتلوا بلغ 224 فرداً، هذه الأرقام مروعة وتجعلنا نكتشف الحقيقة الصارخة أن العالم يخذل العاملين في المجال الإنساني، وبالتالي يخذل الأشخاص الذين يتلقون خدماتهم.

وقالت الشوا: «اليوم وكل يوم نطالب من هم في السلطة بوضع حدّ لهذه الانتهاكات وللإفلات من العقاب والعمل من أجل الإنسانية».