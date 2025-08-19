«التكاتف.. قصة دبي الإنسانية».. فيلم وثائقي عالمي يُسلّط الضوء على جهود المركز

دبي (وام)

كشفت «دبي الإنسانية»، أكبر مركز إنساني في العالم، عن فيلم وثائقي جديد بعنوان «التكاتف.. قصة دبي الإنسانية»، يقدم نظرة ثاقبة من وراء الكواليس على الدور الرائد الذي يقوم به المركز من خلال الاستجابة للكوارث في المنطقة والعالم، عبر التنسيق الفوري بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين.

كما يكشف الفيلم عن قدرة مستودعات دبي الإنسانية، التي تبلغ مساحتها 150 ألف متر مربع - والتي تبرع بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على إيصال الإمدادات المنقذة للحياة، مثل اللقاحات والمستلزمات الصحية والمياه النظيفة، إلى مناطق الأزمات حول العالم في غضون ساعات.

ويُسلّط الفيلم الضوء على الدور المحوري للشركاء، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والشركاء اللوجستيين الحكوميين مثل جمارك دبي وطيران الإمارات، الذين يضمن تعاونهم الوثيق سرعة جهود الإغاثة وسلاسة تنفيذها وقابليتها للتوسع، وقد أثبتت خبراتهما المشتركة في التخليص الجمركي، والخدمات اللوجستية والنقل الجوي، أهميتها في التغلب على أكثر التحديات الإنسانية تعقيداً، وضمان تقديم الاستجابة والمساعدة في وقت قياسي. كما يُسلّط هذا الفيلم الوثائقي الجديد الضوء على القصص الإنسانية في عناوين الأخبار لعمال الإغاثة ومسؤولي الجمارك وأطقم شركات الطيران، الذين يعملون بروح الفريق الواحد لبث الأمل.

الفيلم الوثائقي المؤثر الذي يصور ما وراء كواليس الأعمال الإنسانية وفرص إنقاذ حياة ملايين الناس حول العالم جراء الأزمات، بدءاً من تسليط الضوء على الفيضانات المدمرة في باكستان، وصولاً إلى غزة، يتم عرضه لأول مرة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الموافق 19 أغسطس من كل عام، على قناة دبي الإنسانية.

وفي هذه المناسبة، قال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي، عضو مجلس الإدارة لـ «دبي الإنسانية»: «إن دبي الإنسانية ليست مجرد مركز لوجستي، بل شريان حياة يصل العالم ببعضه، ويظهر هذا الفيلم العالمي ما يمكن أن نحققه عندما نوحّد جهود العالم، وعندما تكون دولة الإمارات في طليعة المسيرة». وأضاف: «لا يزال عام 2025 يفرض تحديات عالمية استثنائية، وبالتعاون مع شركائنا في الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية الأخرى، ساهمت دبي الإنسانية، خلال النصف الأول من العام فقط، في تسهيل إيصال مساعدات تجاوزت قيمتها 179.2 مليون درهم إلى 81 دولة حول العالم، وذلك في ظل تزايد الحاجة إلى المأوى والمساعدات الصحية بشكل خاص، ونحن نؤكد التزامنا الراسخ بالوقوف إلى جانب مجتمعنا الإنساني الدولي لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً».

وقالت ساجدة الشوا، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في دولة الإمارات: «يتوجب علينا ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وفقاً للمبادئ الإنسانية، من من دون تمييز وبمساواة»، مؤكدة أن التعبير عن صوت من لا صوت لهم ليس ترفاً، بل مسؤولية وشرفاً ورسالة حياة.