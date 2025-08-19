الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبدالله بن زايد: الإمارات جسر للخير ومنارة للأمل

عبدالله بن زايد: الإمارات جسر للخير ومنارة للأمل
19 أغسطس 2025 20:39

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، في اليوم الدولي للعمل الإنساني، أن الإمارات تجدد التزامها بأن تبقى جسراً للخير ومنارةً للأمل، دعماً للإنسانية حول العالم.
وقال سموه عبر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية على منصة «إكس»: «نستحضر بفخر المسيرة المضيئة لدولة الإمارات في مدّ يد العون لكل محتاج، أينما كان، بلا تمييز أو حدود. إنها مسيرة تنبض بقيم العطاء والتضامن التي أرساها الوالد المؤسس الشيخ زايد، وتجدّد اليوم زخمها بفضل الرؤية الحكيمة والدعم اللامحدود من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يرسّخ مكانة الإمارات كرمز للخير والعطاء الإنساني».
وأضاف سموه: «لقد آمنت الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها بأن العمل الإنساني ليس فعلاً طارئاً أو استجابة آنية، بل رسالة سامية نكرّس لها أيامنا وجهودنا، ونحوّلها إلى مشاريع تنموية تحفظ الكرامة، وتفتح أبواب الأمل، وتؤمّن حياةً كريمةً ومستقرةً ومستدامةً للأجيال القادمة».
وختم سموه: «ونحن، إذ نحتفي بهذا اليوم، فإننا نجدد التزامنا بأن تبقى دولة الإمارات جسراً للخير، ومنارةً للأمل، وشريكاً فاعلاً في تعزيز التعاون الدولي من أجل بناء عالم أكثر إنصافاً، وأكثر سلاماً، وأكثر إنسانية».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
