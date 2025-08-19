الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

النائب العام للاتحاد: الإمارات سجلت صفحات مشرّفة في تاريخ العمل الإنساني العالمي

حمد سيف الشامسي
20 أغسطس 2025 01:12

أبوظبي (وام)

أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أن احتفاء دولة الإمارات بهذه المناسبة ذات الطابع العالمي يأتي تأكيداً على دورها المحوري والمستدام في ترسيخ قيم العطاء والتضامن الإنساني، حيث أصبحت الإمارات، بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، نموذجاً عالمياً يُحتذى به في مجالات الدعم الإنساني والإغاثي والتنموي، يجسد واقعياً الإرث الإنساني الخالد للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس في أبناء الإمارات حب الخير والعطاء، وتقديم يد العون والمساعدة لكل محتاج في أي مكان في العالم.
وأشار معاليه إلى أن الإمارات واصلت، عبر عقود من العطاء، ريادتها الفاعلة من خلال مبادراتها المتعددة ومساهماتها المتواصلة في تقديم المساعدات الإنسانية للدول والمجتمعات المتضررة من الأزمات والكوارث، تأكيداً لالتزامها الثابت بدورها الإنساني، وحرصها على المساهمة في التخفيف من معاناة الشعوب في جميع أنحاء العالم؛ لتسطر بذلك صفحات مضيئة في سجل الإنسانية، وتتصدر مشهد العمل الخيري في العالم، فاستحقت ما نالته من إشادات دولية. 

النائب العام
الإمارات
النائب العام للدولة
حمد سيف الشامسي
حمد الشامسي
العمل الإنساني
اليوم العالمي للعمل الإنساني
يوم العمل الإنساني
