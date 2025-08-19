عمر الدرعي: العطاء إرث وطني مستدام في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن دولة الإمارات بلسم للإنسانية، وواحة خيرٍ وسلامٍ للبشرية، تمد يدها لجميع الشعوب، لم تتوقف مسيرتها الإنسانية منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي جعل من العطاء هوية إماراتية، وإرثاً وطنياً مستداماً، واليوم -ونحن نحتفي بيوم العمل الإنساني- وبجهود قيادة رشيدة، تُواصل الإمارات مسيرتها الإنسانية بلا كلل، لتضيء كل زاوية من هذا العالم، تخفف المعاناة، وتزرع الأمل والبسمة والسعادة، وتنشر قيم التسامح والتعايش بين البشر، وواجبنا دعم هذه المبادرات الإنسانية الوطنية، وغرس هذه القيمة في أجيالنا، فالعمل الإنساني نهج ورسالة وحضارة ومسؤولية، «فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة».