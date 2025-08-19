الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عمر الدرعي: العطاء إرث وطني مستدام في الإمارات

عمر حبتور الدرعي
20 أغسطس 2025 01:12

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الأرصاد: فرصة سقوط أمطار
انطلاق النسخة التاسعة من معرض "إثراء" للتوظيف غداً

أكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن دولة الإمارات بلسم للإنسانية، وواحة خيرٍ وسلامٍ للبشرية، تمد يدها لجميع الشعوب، لم تتوقف مسيرتها الإنسانية منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي جعل من العطاء هوية إماراتية، وإرثاً وطنياً مستداماً، واليوم -ونحن نحتفي بيوم العمل الإنساني- وبجهود قيادة رشيدة، تُواصل الإمارات مسيرتها الإنسانية بلا كلل، لتضيء كل زاوية من هذا العالم، تخفف المعاناة، وتزرع الأمل والبسمة والسعادة، وتنشر قيم التسامح والتعايش بين البشر، وواجبنا دعم هذه المبادرات الإنسانية الوطنية، وغرس هذه القيمة في أجيالنا، فالعمل الإنساني نهج ورسالة وحضارة ومسؤولية، «فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة».

عمر حبتور الدرعي
الإمارات
العمل الإنساني
اليوم العالمي للعمل الإنساني
يوم العمل الإنساني
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
آخر الأخبار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
علوم الدار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
اليوم 15:42
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
علوم الدار
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
اليوم 18:13
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
الترفيه
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
اليوم 17:58
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
الرياضة
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
اليوم 17:54
هل التدخل المبكر في ضعف السمع يقي من الزهايمر؟
الترفيه
هل التدخل المبكر في ضعف السمع يقي من الزهايمر؟
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©