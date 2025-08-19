سعيد الرقباني: نهج الخير جزء أصيل من هويتنا الوطنية

الفجيرة (وام)

قال معالي سعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، إن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، صاغ بإبداع ملهم مسيرة العمل الإنساني في بلدنا الحبيب وجعل الخير لغةً عالمية تتجاوز الحدود، وموروثاً متأصلاً في وجدان شعبنا، والتي يسير على خُطاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فتعززت مكانة الإمارات عالمياً كمنارةٍ للخير والعطاء وعاصمة للعمل الخيري والإنساني.

وأضاف معاليه في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام، أن نهج الخير والعطاء جزء أصيل من هويتنا الوطنية، ومنذ تأسيس جمعية الفجيرة الخيرية عام 1987، في مسيرة عطاء على مدى 39 عاماً، سعينا فيها إلى ترجمة هذه القيم النبيلة إلى مبادرات ومشاريع واقعية، من خلال مساعدة الفئات المحتاجة من الطلاب والأسر والأيتام والمرضى وحفظ النعمة وتمكين الأسر المنتجة والحملات الإغاثية، وغيرها من المشاريع.