الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان بن طحنون: قيم العطاء والتكافل راسخة في الإمارات

سلطان بن طحنون: قيم العطاء والتكافل راسخة في الإمارات
20 أغسطس 2025 01:12

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الأرصاد: فرصة سقوط أمطار
انطلاق النسخة التاسعة من معرض "إثراء" للتوظيف غداً

أكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»، أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يُجسّد القيم الراسخة لدولة الإمارات في العطاء والتكافل الإنساني، ويُشكّل مناسبة للاحتفاء بأبطال الخطوط الأمامية، الذين يكرّسون حياتهم لخدمة المجتمع وحماية الأرواح.
وأشاد معاليه، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، بالدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم الجهود الإنسانية، لاسيما في قطاع غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، حيث أسهمت في إنقاذ القطاع الصحي من الانهيار عبر تشغيل مستشفيات ميدانية وعائمة قدّمت العلاج لآلاف الحالات، إلى جانب إرسال المساعدات الطبّية والإغاثية، وتنفيذ حملات تطعيم شملت مئات الآلاف من الأطفال.
وأكد أن الاحتفاء بهذا اليوم يأتي في إطار «عام المجتمع 2025»، تجديداً للعهد على مواصلة دعم أبطال العمل الإنساني، وتقدير جهودهم النوعية في تعزيز روح التضامن والتكافل، وترسيخ مكانة الإمارات كمنارة عالمية للإنسانية.

سلطان بن طحنون
الإمارات
العمل الإنساني
يوم العمل الإنساني
اليوم العالمي للعمل الإنساني
مكتب فخر الوطن
آخر الأخبار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
علوم الدار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
اليوم 15:42
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
علوم الدار
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
اليوم 18:13
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
الترفيه
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
اليوم 17:58
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
الرياضة
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
اليوم 17:54
هل التدخل المبكر في ضعف السمع يقي من الزهايمر؟
الترفيه
هل التدخل المبكر في ضعف السمع يقي من الزهايمر؟
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©