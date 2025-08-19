سلطان بن طحنون: قيم العطاء والتكافل راسخة في الإمارات

أبوظبي (وام)

أكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»، أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يُجسّد القيم الراسخة لدولة الإمارات في العطاء والتكافل الإنساني، ويُشكّل مناسبة للاحتفاء بأبطال الخطوط الأمامية، الذين يكرّسون حياتهم لخدمة المجتمع وحماية الأرواح.

وأشاد معاليه، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، بالدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم الجهود الإنسانية، لاسيما في قطاع غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، حيث أسهمت في إنقاذ القطاع الصحي من الانهيار عبر تشغيل مستشفيات ميدانية وعائمة قدّمت العلاج لآلاف الحالات، إلى جانب إرسال المساعدات الطبّية والإغاثية، وتنفيذ حملات تطعيم شملت مئات الآلاف من الأطفال.

وأكد أن الاحتفاء بهذا اليوم يأتي في إطار «عام المجتمع 2025»، تجديداً للعهد على مواصلة دعم أبطال العمل الإنساني، وتقدير جهودهم النوعية في تعزيز روح التضامن والتكافل، وترسيخ مكانة الإمارات كمنارة عالمية للإنسانية.