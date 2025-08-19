الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

فريق الإنقاذ الإماراتي يواصل احتواء حرائق الغابات في ألبانيا بكفاءة عالية

19 أغسطس 2025 21:25

يواصل فريق الإنقاذ الإماراتي، بكفاءة ميدانية عالية، عملياته المتقدمة لإخماد حرائق الغابات الواسعة المندلعة في عدة مناطق بجمهورية ألبانيا، حيث نفذ حتى اليوم 19 طلعة جوية متخصصة باستخدام طائرتين من طراز «بلاك هوك».
وتضمنت هذه العمليات 406 عمليات إسقاط مائي دقيقة على بؤر النيران، استخدم خلالها ما يزيد على 700 ألف كيلو جرام من المياه، مما أسهم بشكل كبير في احتواء الحرائق والحد من انتشارها.

وتأتي هذه الجهود النوعية على الرغم من التحديات الميدانية الكبيرة التي يواجهها الفريق، والمتمثلة في الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة والطبيعة الجغرافية الوعرة للمناطق المتضررة، حيث تتم العمليات بالتعاون الوثيق والتنسيق المستمر مع السلطات الألبانية المختصة.
وكان الفريق قد باشر مهامه الاثنين الماضي في منطقة غابات قرامش والمناطق المجاورة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم جمهورية ألبانيا في السيطرة على حرائق الغابات.

وتتواصل الاجتماعات التنسيقية بين الفريق الإماراتي والمسؤولين الألبان بهدف وضع الخطط العملياتية اللازمة التي تضمن تسريع وتيرة عمليات الإطفاء، بالتزامن مع المراقبة الميدانية المستمرة للمناطق التي تم إخماد النيران فيها لمنع تجددها.

المصدر: وام
فريق الإنقاذ الإماراتي
الإمارات
ألبانيا
حرائق الغابات
الغابات
الحرائق
بلاك هوك
