الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
شرطة عجمان تعزز التوعية المرورية لسائقي الحافلات المدرسية

20 أغسطس 2025 01:12

عجمان (وام)

نظّمت القيادة العامة لشرطة عجمان ممثلة بإدارة المرور والدوريات، محاضرة توعية مرورية مخصصة لسائقي الحافلات المدرسية في مواصلات الإمارات، حول السلامة المرورية، وقوانين السير والمرور، وذلك في إطار سعي شرطة عجمان لتعزيز أمن وسلامة الطلبة ومستخدمي الطريق.
ونفذ فرع التوعية المرورية بإدارة المرور والدوريات، خطة التوعية التي استهدفت سائقي الحافلات المدرسية في مؤسسة مواصلات الإمارات، من خلال شرح الإرشادات الخاصة بنقل الطلبة بالحافلات بلغة الأوردو، ومناقشة مواد المخالفات المتعلقة بالمركبات الثقيلة، وأهمية الحفاظ على سلامة الطلبة من قبل سائقي الحافلات المدرسية، بالإضافة إلى توزيع نشرات توعوية باللغتين العربية والإنجليزية على الحضور والعاملين بالمؤسسة.

