الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«نقل مدرسي آمن».. مبادرة في الشارقة

مساعٍ لانطلاقة آمنة لرحلة الطلبة اليومية إلى المدارس (من المصدر)
20 أغسطس 2025 01:12

الشارقة (وام )

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، مبادرة «نقل مدرسي آمن»، ضمن حملة «أول دروسنا السلامة»، وذلك في إطار استعداداتها للعام الدراسي 2025 - 2026، لتعزيز منظومة السلامة المرورية في قطاع النقل المدرسي.
وتهدف المبادرة، إلى تسهيل إجراءات فحص الحافلات المدرسية، سواء لتجديد التراخيص أو تسجيل الحافلات الجديدة، بما يضمن انطلاقة آمنة لرحلة الطلبة اليومية إلى المدارس، كما تأتي المبادرة استكمالاً للجهود الرامية إلى رفع كفاءة النقل المدرسي، وضمان امتثاله لمتطلبات السلامة المعتمدة.
وأوضح العميد ركن عمر الغزال، المدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني، أن المبادرة تعكس حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تكامل الأدوار مع الجهات الحكومية والخاصة، بما يعزز السلامة المرورية، ويوفّر بيئة مدرسية آمنة للطلبة.
وأشار إلى أن مبادرة هذا العام تتميز بتسريع إجراءات الفحص والترخيص، حيث تم تمديد صلاحية الفحص الفني من 30 يوماً إلى 60 يوماً، مما يتيح مزيداً من الوقت أمام المشغلين لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
وأوضح العقيد محمد المحرزي، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، أن فرق العمل نفذت سلسلة من الزيارات الميدانية إلى المدارس، بالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، شملت تفتيش الحافلات المدرسية والتأكد من جاهزيتها الفنية والتشغيلية، إلى جانب التأكد من التزام المدارس بمعايير السلامة والتوعية المباشرة للسائقين والمشرفين.
وأكد العقيد عبدالرحمن خاطر، نائب مدير إدارة الإعلام الأمني، أن الجهود المشتركة تسهم في ضمان انطلاقة مدرسية آمنة، داعياً أولياء الأمور إلى التعاون المستمر بما يحقق المصلحة العامة، ويعزز استقرار العملية التعليمية.

