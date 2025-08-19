الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خطة شاملة لمنع الازدحام أمام مدارس دبي

خطة شاملة لمنع الازدحام أمام مدارس دبي
20 أغسطس 2025 01:11

دبي (الاتحاد)

أنهت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك ضمن خطة شاملة لتأمين عودة الطلبة، ومنع الازدحام أمام المدارس أثناء فترتي الذهاب والعودة. 
وتأتي هذه الجهود في إطار الحملة السنوية «يوم بلا حوادث» التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية، وتعزيز الانضباط على الطرق.
وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بالوكالة، أن الإدارة وضعت خطة متكاملة تقوم على نشر عدد من الضباط ورقباء السير والدوريات المرورية أمام المدارس في مختلف مناطق الإمارة، وذلك لتسهيل حركة السير، ومنع التكدسات التي قد تعرقل دخول وخروج الطلبة، أو تؤدي إلى وقوع حوادث دهس، خاصة للأطفال صغار السن.
وأوضح أن الخطة تتضمن نشر الدوريات المرورية ورقباء السير خلال الفترتين الصباحية والمسائية، إلى جانب تعزيز الدوريات المرورية أمام المدارس الثانوية لحماية الطلبة، وتوفير بيئة آمنة.
وأضاف أن الحملة تركز على توعية سائقي الحافلات المدرسية بأهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية، ومنها التأكد من نزول الطالب وتسليمه لذويه، وعدم إنزال الطلبة في وسط الطريق، والتأكد من خلو الشارع من المركبات قبل السماح للطلبة بالعبور.
كما شدد على ضرورة تعاون أولياء الأمور من خلال إنزال أبنائهم أمام بوابات المدارس مباشرة، وعدم التوقف العشوائي في أماكن تعرقل الحركة المرورية أو تشكل خطراً على الطلبة.
وأشار إلى أن الدوريات المرورية ستنتشر في محيط المناطق المدرسية، خصوصاً على الطرق الرئيسة، بما يسهم في جعل العام الدراسي الجديد خالياً من الحوادث المرورية، ويعزز من ثقافة السلامة بين الطلبة وسائقي المركبات على حد سواء.

