«الشارقة الخيرية» توزع 6500 حقيبة مدرسية

الشارقة (وام)

أطلقت جمعية الشارقة الخيرية معرض «العودة إلى المدارس»، الذي نظمته بمقر جمعية الاتحاد النسائي بالشارقة، وذلك ضمن حملتها الموسمية التي تهدف إلى دعم الطلبة من الأسر المتعففة مع بداية العام الدراسي الجديد 2025 - 2026.

وقامت الجمعية بتوزيع 6.500 حقيبة مدرسية مجهّزة بالمستلزمات الأساسية كافة، وذلك في إطار جهودها للتخفيف من الأعباء المالية على أولياء الأمور، وتوفير الدعم اللازم للطلبة في مختلف المراحل الدراسية.

وقال الدكتور سعيد مصبح الكعبي، عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، إن المعرض يأتي ضمن خطة توزيع منظمة تشمل المقر الرئيس وفروع الجمعية، وفق جدول زمني يراعي استقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة مرنة ومنظمة، موضحاً أن الجمعية حرصت على التعاقد المسبق لتأمين حقائب ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، ما أسهم في توفير عدد كبير من الحقائب ضمن الميزانية المخصصة.

وأكد الدكتور الكعبي، أن الجمعية تنظر إلى هذه المبادرة باعتبارها رسالة تضامن مجتمعي تعبّر عن قيم التكافل والعطاء المتجذرة في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الاستثمار في تعليم الأبناء هو استثمار في مستقبل المجتمع بأكمله.