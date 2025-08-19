الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشارقة الخيرية» توزع 6500 حقيبة مدرسية

حقائب مدرسية مجهّزة بكافة المستلزمات الأساسية (وام)
20 أغسطس 2025 01:12

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الأرصاد: فرصة سقوط أمطار
شرطة أبوظبي تعزز السلامة المرورية بمبادرة "العودة للمدارس"

أطلقت جمعية الشارقة الخيرية معرض «العودة إلى المدارس»، الذي نظمته بمقر جمعية الاتحاد النسائي بالشارقة، وذلك ضمن حملتها الموسمية التي تهدف إلى دعم الطلبة من الأسر المتعففة مع بداية العام الدراسي الجديد 2025 - 2026.
وقامت الجمعية بتوزيع 6.500 حقيبة مدرسية مجهّزة بالمستلزمات الأساسية كافة، وذلك في إطار جهودها للتخفيف من الأعباء المالية على أولياء الأمور، وتوفير الدعم اللازم للطلبة في مختلف المراحل الدراسية.
وقال الدكتور سعيد مصبح الكعبي، عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، إن المعرض يأتي ضمن خطة توزيع منظمة تشمل المقر الرئيس وفروع الجمعية، وفق جدول زمني يراعي استقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة مرنة ومنظمة، موضحاً أن الجمعية حرصت على التعاقد المسبق لتأمين حقائب ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، ما أسهم في توفير عدد كبير من الحقائب ضمن الميزانية المخصصة.
وأكد الدكتور الكعبي، أن الجمعية تنظر إلى هذه المبادرة باعتبارها رسالة تضامن مجتمعي تعبّر عن قيم التكافل والعطاء المتجذرة في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الاستثمار في تعليم الأبناء هو استثمار في مستقبل المجتمع بأكمله.  

الإمارات
الشارقة الخيرية
جمعية الشارقة الخيرية
الشارقة
خيرية الشارقة
العودة إلى المدارس
العودة إلى المدرسة
العام الدراسي الجديد
انطلاق العام الدراسي الجديد
العام الدراسي
الأسر المتعففة
مساعدات الأسر المتعففة
حقيبة مدرسية
الحقيبة المدرسية
الحقائب المدرسية
آخر الأخبار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
علوم الدار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
اليوم 15:42
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
علوم الدار
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
اليوم 18:13
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
الترفيه
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
اليوم 17:58
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
الرياضة
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
اليوم 17:54
هل التدخل المبكر في ضعف السمع يقي من الزهايمر؟
الترفيه
هل التدخل المبكر في ضعف السمع يقي من الزهايمر؟
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©