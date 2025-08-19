الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
«التعليم الخاص بعجمان» ينفذ جولات تفقدية على المدارس

20 أغسطس 2025 01:12

عجمان (وام)

نفذ مكتب شؤون التعليم الخاص بعجمان زيارات ميدانية وجولات تفقدية للمدارس الخاصة في الإمارة، بهدف متابعة جاهزية المباني المدرسية والفصول الدراسية، والتأكد من استكمال المتطلبات كافة التي تهيئ بيئة تعليمية مناسبة للطلبة، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي الجديد.
وتضمنت الجولات الاطلاع على خطط المدارس، في ما يتعلق بسلامة الطلبة، وتطبيق المعايير التربوية المعتمدة، إضافة إلى التأكد من توافر المرافق الأساسية، والالتزام بالاشتراطات التي تضمن انطلاقة دراسية ناجحة.
وأكد محمود خليل الهاشمي، المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص بعجمان، حرص المكتب في كل عام دراسي جديد، على أن تكون مدارس الإمارة الخاصة في أتم الجاهزية لاستقبال الطلبة، سواء من حيث البيئة التعليمية أو الكوادر التربوية والإدارية، مشيراً إلى أن الجولات تستهدف تعزيز ثقة أولياء الأمور، وضمان بداية متميزة تعكس توجهات عجمان في دعم جودة التعليم وتطويره.
وأوضح أن هذا التحرك يأتي في إطار خطة شاملة، ينفذها المكتب بالتعاون مع إدارات المدارس، بما يضمن انطلاقة سلسة للعام الدراسي، وترسيخ بيئة تعليمية جاذبة وآمنة لأبنائنا الطلبة.

