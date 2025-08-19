شرطة أبوظبي تنظم فعالية «أكتشف مهنتي بمتعة»

أبوظبي (الاتحاد)

نفَّذت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، فعالية مجتمعية توعوية تحت شعار «أكتشف مهنتي بمتعة» لمدة يومين بمدينة الطفل كيدزانيا في مركز ياس مول التجاري بأبوظبي، استهدفت أبناء منتسبيها.

وأكد العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن الفعالية ركّزت على زوار «كيدزانيا» بمختلف فئاتهم العمرية وذلك ضمن جهود الإدارة في غرس القيم والسلوكيات الإيجابية لديهم، إلى جانب توعية أبناء منتسبي شرطة أبوظبي بكيفية استثمار أوقات الفراغ بما ينمي قدراتهم ويطور مهاراتهم البدنية والفكرية.

وأشاد بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في تعريف الأطفال بالمهن المختلفة وإتاحة الفرصة أمامهم لخوض تجارب عملية تحاكي الواقع، حيث مارسوا أدوار الطبيب والإعلامي والشرطي والممثل وعدة مهن متنوعة تحت سقف واحد، مما يعزز لديهم الإدراك المستقبلي بطبيعة المهن التي يمكن أن يعملوا فيها مستقبلاً.

وشملت الفعالية العديد من الأنشطة التعليمية والتفاعلية والتي تعزز مهارات الأطفال وتوسع مداركهم، ومحاضرات توعوية عن كيفية الاستثمار الأمثل لأوقات فراغهم، إضافة إلى مسابقات ترفيهية في أجواء ممتعة بما يسهم في غرس القيم الإيجابية وتنمية روح الإبداع لديهم، وشهدت الفعالية إقبالاً كبيراً وتفاعلاً إيجابياً من الأطفال.

وأكدت شرطة أبوظبي حرصها على تنظيم فعاليات تجمع بين التعليم والمتعة لأبناء منتسبيها، وتوفر لهم بيئة محفزة للتعلم من خلال التجربة، بما يدعم بناء جيل واعٍ وقادر على استكشاف ميوله المهنية مبكراً.