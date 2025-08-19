الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تنظم فعالية «أكتشف مهنتي بمتعة»

الأنشطة تعزز مهارات الأطفال وتوسع مداركهم (من المصدر)
20 أغسطس 2025 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأرصاد: فرصة سقوط أمطار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي

نفَّذت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، فعالية مجتمعية توعوية تحت شعار «أكتشف مهنتي بمتعة» لمدة يومين بمدينة الطفل كيدزانيا في مركز ياس مول التجاري بأبوظبي، استهدفت أبناء منتسبيها.
وأكد العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن الفعالية ركّزت على زوار «كيدزانيا» بمختلف فئاتهم العمرية وذلك ضمن جهود الإدارة في غرس القيم والسلوكيات الإيجابية لديهم، إلى جانب توعية أبناء منتسبي شرطة أبوظبي بكيفية استثمار أوقات الفراغ بما ينمي قدراتهم ويطور مهاراتهم البدنية والفكرية.
وأشاد بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في تعريف الأطفال بالمهن المختلفة وإتاحة الفرصة أمامهم لخوض تجارب عملية تحاكي الواقع، حيث مارسوا أدوار الطبيب والإعلامي والشرطي والممثل وعدة مهن متنوعة تحت سقف واحد، مما يعزز لديهم الإدراك المستقبلي بطبيعة المهن التي يمكن أن يعملوا فيها مستقبلاً.
وشملت الفعالية العديد من الأنشطة التعليمية والتفاعلية والتي تعزز مهارات الأطفال وتوسع مداركهم، ومحاضرات توعوية عن كيفية الاستثمار الأمثل لأوقات فراغهم، إضافة إلى مسابقات ترفيهية في أجواء ممتعة بما يسهم في غرس القيم الإيجابية وتنمية روح الإبداع لديهم، وشهدت الفعالية إقبالاً كبيراً وتفاعلاً إيجابياً من الأطفال.
وأكدت شرطة أبوظبي حرصها على تنظيم فعاليات تجمع بين التعليم والمتعة لأبناء منتسبيها، وتوفر لهم بيئة محفزة للتعلم من خلال التجربة، بما يدعم بناء جيل واعٍ وقادر على استكشاف ميوله المهنية مبكراً.

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
الشرطة المجتمعية
إدارة الشرطة المجتمعية
ياس مول
كيدزانيا أبوظبي
كيدزانيا
آخر الأخبار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
علوم الدار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
اليوم 15:42
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
علوم الدار
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
اليوم 18:13
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
الترفيه
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
اليوم 17:58
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
الرياضة
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
اليوم 17:54
هل التدخل المبكر في ضعف السمع يقي من الزهايمر؟
الترفيه
هل التدخل المبكر في ضعف السمع يقي من الزهايمر؟
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©