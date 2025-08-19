طيران شرطة أبوظبي ينفذ برنامجاً صيفياً لطلبة المدارس

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت إدارة طيران شرطة أبوظبي، البرنامج الصيفي «مشغل المستقبل للطائرات من دون طيار»، لأبناء المنتسبين وطلبة المدارس، والبالغ عددهم 61 من الفئة العمرية من 14 إلى 17 عاماً، وذلك بمطار البطين الخاص في أبوظبي.

ويهدف البرنامج، الذي يستمر لمدة أسبوعين، إلى تأهيل المشاركين وتنمية قدراتهم التقنية والابتكارية، وإكسابهم خبرات عملية، تسهم في إعداد جيل واعٍ ومبدع، قادر على توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع.

ويأتي البرنامج الصيفي، في إطار حرص شرطة أبوظبي على ترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية، لدى الطلبة، وتنمية مهاراتهم التقنية والابتكارية في مجال الطيران، واستخدام الطائرات من دون طيار، بما يعزز جاهزيتهم لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة ومساهمتهم الفعالة لخدمة المجتمع.

وأكد العميد مدرب طيار سعيد سالم المرر، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، أن إطلاق البرنامج يعكس حرص شرطة أبوظبي على الاستثمار الأمثل في الأجيال الناشئة، من خلال صقل مهاراتهم العلمية والعملية، بما يعزز جاهزيتهم لمواكبة التطورات التكنولوجية، وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية لديهم، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الحس الأمني والمسؤولية المجتمعية لديهم، وتنمية قدراتهم على الابتكار والتفكير الإبداعي.