الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز»: العمل الإنساني رسالة خالدة ونهج أصيل لتحقيق الاستقرار والرفاه

شعار مركز تريندز للبحوث والاستشارات
20 أغسطس 2025 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأرصاد: فرصة سقوط أمطار
انطلاق النسخة التاسعة من معرض "إثراء" للتوظيف غداً

أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن إحياء اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام، يمثل محطة عالمية متجددة لتجسيد قيم العطاء والتسامح والإخاء الإنساني، ويعكس التقدير العميق لجهود العاملين في المجال الإنساني الذين يضحّون في سبيل خدمة البشرية.
وقال الدكتور العلي: «إننا في مركز تريندز نشارك المجتمع الدولي الاحتفاء بهذا اليوم إيماناً منا بأن العمل الإنساني ليس مجرد التزام أخلاقي، بل قيمة أساسية وواجب إنساني ينبغي ترسيخه ودعمه، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات كبرى، مثل الحروب، والكوارث والأزمات الإنسانية والصحية».
وأشار إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة للحوار وتبادل الرؤى حول أولويات القضايا الإنسانية المعاصرة، كما تعزز الوعي المجتمعي بأهمية التضامن والعمل الخيري، فضلاً عن تكريم العاملين في هذا الميدان الذين قدّموا أرواحهم وجهودهم في مواجهة المخاطر لتأدية رسالتهم.
وأضاف: «إن اليوم العالمي للعمل الإنساني هو دعوة مفتوحة لتعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، فالمستقبل لا يمكن بناؤه إلا بالتكافل والعمل المشترك بين الشعوب والأمم».
وشدد الدكتور العلي على أن العمل الإنساني في دولة الإمارات أصبح سلوكاً أصيلاً ونهجاً راسخاً يعكس إيمانها العميق بالقيم الإنسانية والتضامن العالمي، مؤكداً أن مركز تريندز يحرص من خلال دراساته وإصداراته وفعالياته على إبراز هذه القيم، ودعم المبادرات الإنسانية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
واختتم الدكتور العلي قائلاً: «إننا نؤمن في تريندز بأن العمل الإنساني ليس فقط واجباً أخلاقياً، بل هو استثمار حقيقي في مستقبل أكثر استقراراً وعدلاً وكرامة للإنسانية جمعاء».

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الإمارات
تريندز
مركز تريندز
اليوم العالمي للعمل الإنساني
العمل الإنساني
يوم العمل الإنساني
محمد العلي
آخر الأخبار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
علوم الدار
"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم تاج الزمرده" بأبوظبي
اليوم 15:42
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
علوم الدار
جمعية المناعة الذاتية تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني
اليوم 18:13
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
الترفيه
روبوتات في محطة فوكوشيما النووية لإزالة البقايا المشعة
اليوم 17:58
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
الرياضة
1400 مطية في «السباق التمهيدي» الأول للهجن بمصر
اليوم 17:54
هل التدخل المبكر في ضعف السمع يقي من الزهايمر؟
الترفيه
هل التدخل المبكر في ضعف السمع يقي من الزهايمر؟
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©