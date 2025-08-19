«الصحفيين الإماراتية» تنظم جلسة حوارية بقمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي

العلمين (الاتحاد)

نظّمت جمعية «الصحفيين الإماراتية» جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الأول من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، المنعقدة في مدينة العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية.

وفي كلمتها خلال الجلسة، أعربت فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، عن تقديرها وامتنانها للقيادة السياسية المصرية على استضافة هذا الحدث العربي المهم.

من جانبه، أشار اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، رئيس جمعية الملكية الفكرية الإماراتية، إلى أن دولة الإمارات تستضيف سنوياً العديد من المؤتمرات المعنية بحماية الملكية الفكرية.



مشاركة الشباب

من جهته، شدد الدكتور محمد العلي، رئيس مجلس إدارة مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في كلمة مسجلة، على أهمية مشاركة الشباب العربي في صناعة المحتوى الإعلامي.