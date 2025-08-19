الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الصحفيين الإماراتية» تنظم جلسة حوارية بقمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي

فضيلة المعيني وعبدالقدوس العبيدلي وصقر السويدي وأحمد الطاهري خلال الجلسة (من المصدر)
20 أغسطس 2025 01:10

العلمين (الاتحاد)

نظّمت جمعية «الصحفيين الإماراتية» جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الأول من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، المنعقدة في مدينة العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية.
وفي كلمتها خلال الجلسة، أعربت فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، عن تقديرها وامتنانها للقيادة السياسية المصرية على استضافة هذا الحدث العربي المهم.
من جانبه، أشار اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، رئيس جمعية الملكية الفكرية الإماراتية، إلى أن دولة الإمارات تستضيف سنوياً العديد من المؤتمرات المعنية بحماية الملكية الفكرية.

مشاركة الشباب 
من جهته، شدد الدكتور محمد العلي، رئيس مجلس إدارة مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في كلمة مسجلة، على أهمية مشاركة الشباب العربي في صناعة المحتوى الإعلامي.

