«تريندز» يبدأ جولة بحثية في روسيا

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن جهوده لتعزيز الشراكة، والتعاون البحثي والعلمي، ومد جسور التواصل مع المؤسسات البحثية والأكاديمية حول العالم، يبدأ مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه الفعلي في روسيا، جولة بحثية جديدة في روسيا، خلال الفترة من 20 إلى 26 أغسطس، وذلك بهدف دعم الحوار الفكري العالمي، وتبادل الرؤى والأفكار العلمية حول مختلف القضايا البحثية والمعرفية المعاصرة.

ويستهل «تريندز» جولته البحثية بالمشاركة في أعمال منتدى «الشراكة الأوراسية الكبرى.. استراتيجية التنمية»، الذي تعقده المنظمة الدولية للتعاون الأوراسي «IOEC»، على مدار يومي 20 و21 من الشهر الجاري في العاصمة الروسية موسكو، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التعاون الاستراتيجية.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن الجولة البحثية في روسيا تهدف إلى تعزيز الحوار الفكر العالمي وتبادل الرؤى والأفكار حول مختلف القضايا الراهنة، إلى جانب توسيع نطاق الشراكات البحثية والأكاديمية، ودعم المعرفة الهادفة ونشر ثقافة البحث العلمي الوازن، بالإضافة إلى تمكين مشاركات الباحثين الشباب في المحافل والمنتديات الدولية لإكسابهم المزيد من الخبرات العملية التي تؤهلهم لقيادة مسيرة البحث العلمي.

وأكد العلي أن مشاركة المركز في منتدى «الشراكة الأوراسية الكبرى.. استراتيجية التنمية»، تأتي تأكيداً على دور مراكز الفكر كجسور استراتيجية بين الحكومات وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية.

وفي سياق متصل، يشارك المركز في جلسة «المرأة الدبلوماسية.. مسارات الإلهام والتأثير العالمي»، والتي تنظمها سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في روسيا، وذلك في 26 أغسطس 2025، وتستعرض الجلسة تجارب دبلوماسيات من دول مختلفة، وتسرد قصص نجاح ملهمة.