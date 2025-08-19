الاحتفاء بمبادرة «جاهزين يا وطن» في عجمان

عجمان (الاتحاد)

شهد الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان، حفل تخريج طلبة مبادرة «جاهزين يا وطن» في نسختها الأولى والتي تهدف إلى تأهيل وتدريب الطلبة الملتحقين بالخدمة الوطنية وتأهيلهم نفسياً وبدنياً عبر جلسات تدريبية ومهارية ومعرفية، لصقل قدراتهم البدنية والفكرية، وترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني بالتعاون مع البرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة 2025».

وكرم الشيخ عبدالله النعيمي الجهات التي كان لها دور بارز في دعم وتنظيم مبادرة «جاهزين يا وطن» 2025، وذلك تقديراً لمساهمتها الفاعلة وجهودها المتميزة في إنجاح البرنامج.

وحضر عدد من مديري العموم والمسؤولين في الجهات الحكومية والاتحادية المشاركة في المبادرة، ومنهم مسؤولون في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والقيادة العامة لشرطة عجمان، ودائرة البلدية والتخطيط، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وفريق «صيفنا سعادة»، ومكتب شؤون التعليم الخاص، والمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارة، وشركة إيم للتسويق وإدارة المشاريع، إلى جانب الطلبة المشاركين وأولياء أمورهم.

وقال الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان: «تجسد مبادرة (جاهزين يا وطن) رؤية عجمان في الاستثمار بالإنسان، من خلال إعداد جيل واعٍ ومؤهل وقادر على خدمة وطنه بكفاءة واقتدار».

وأضاف: «نجاح هذا البرنامج هو ثمرة تعاون وجهود مشتركة بين مختلف الجهات، ونعتز اليوم بأن نقدّم للوطن نخبة من الشباب المستعدين لحمل المسؤولية».

وأكدت مريم علي المعمري، المدير التنفيذي للمكتب، أن المبادرة حققت أثراً إيجابياً واضحاً على المشاركين، وقالت: «وفرت المبادرة بيئة تدريبية متكاملة عززت ثقة الشباب بأنفسهم، وطورت مهاراتهم البدنية والمعرفية، وأعدتهم نفسياً ومعنوياً لخوض مرحلة الخدمة الوطنية». وتابعت «الشراكة مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية شكلت دعامة أساسية في تحقيق النتائج المتميزة للمبادرة».

وتضمن الحفل عرضاً مرئياً يوثق أبرز محطات البرنامج.

وتم في ختام الحفل تكريم الفئات المتميزة من الطلبة المشاركين والشركاء الاستراتيجيين، تقديراً لمساهماتهم في إنجاح المبادرة.