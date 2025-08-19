الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سفير الإمارات لدى الفلبين يلتقي رئيس جمهورية بالاو

محمد الزعابي لدى لقائه رئيس بالاو (وام)
20 أغسطس 2025 01:10

ميلكيوك (وام) 

التقى محمد عبيد القطام الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الفلبين، والسفير غير المقيم لدى جمهورية بالاو، فخامة سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
ونقل السفير الزعابي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.  
من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية بالاو السفير الزعابي، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء.

