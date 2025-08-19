رئيس الدولة يمنح سفير أوكرانيا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى لسعادة دميترو سينيك، سفير أوكرانيا لدى دولة الإمارات، تقديراً لجهوده المتميزة خلال فترة عمله، وإسهاماته في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وقد قامت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، بتسليم الوسام لسعادة السفير خلال لقاء عُقد في مقر وزارة الخارجية.

وأشادت معاليها بالدور البارز الذي اضطلع به سعادة السفير في تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيما التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في فبراير 2025، متمنية له التوفيق والنجاح في مساعيه المستقبلية.

من جانبه، أعرب سعادة السفير عن اعتزازه بهذا التكريم الذي يجسّد عمق ومتانة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، موجهاً أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على منحه هذا الوسام، ومشيداً بالسياسة الحكيمة للقيادة الإماراتية والإنجازات التي حققتها الدولة على مختلف الأصعدة.

كما عبّر عن امتنانه للتعاون الذي لقيه من مختلف الجهات الحكومية في الدولة، والذي كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته بتوطيد العلاقات الثنائية.