«أدنيك» تحصل على «علامة عام الاستدامة قول وفعل»

حصلت مجموعة أدنيك على «علامة عام الاستدامة: قول وفعل»، تقديراً لإنجازاتها الملموسة والمدعومة بالبيانات في مجال الريادة البيئية والابتكار المستدام.

وجاءت الجائزة بعد دعوة وطنية مفتوحة للجهات في دولة الإمارات لعرض جهودها الإبداعية والمجتمعية المتناغمة مع أهداف «عام الاستدامة 2024».



ويتم منح العلامة بمبادرة من «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، تأكيداً على الاستمرار في تعزيز الممارسات المستدامة عبر جميع القطاعات، فيما ركزت المبادرة هذا العام على التحول من التعلم إلى التنفيذ في أربعة مجالات: النقل الأخضر، وترشيد الطاقة والمياه، والاستهلاك المسؤول، والزراعة الذكية المستدامة.

ويُعد هذا التكريم دليلاً على الأثر الإيجابي المتنامي لجهود المجموعة ومبادراتها المستدامة، إذ التزمت بإحداث بتغيير شامل في عملياتها، ويتجلى ذلك في تحويل مركز أدنيك أبوظبي للعمل بالطاقة النظيفة بنسبة 100%، من خلال اعتمادها على مصادر متعددة للطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية، بفضل الاتفاقية مع شركة مياه وكهرباء الإمارات.



كما تعوض جميع الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استهلاك الكهرباء عبر شهادات الطاقة المتجددة الدولية «IRECs»، المعتمدة من دائرة الطاقة في أبوظبي، ليصبح المركز بذلك الأول والأكبر من نوعه في المنطقة، كما حدّثت المجموعة أنظمة التكييف باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهو ما يُتوقع أن يُخفض استهلاك الكهرباء السنوي للمركز بنحو 20%، أي ما يعادل نحو ستة ملايين كيلوواط ساعة.

وتعتمد مجموعة أدنيك في عملياتها على مبادئ الحد من النفايات وتطبيق الاقتصاد الدائري كعنصر محوري في إستراتيجيتها التشغيلية، حيث يُعاد تدوير ما يزيد على نصف إجمالي النفايات المتولدة في مختلف قطاعات أعمال المجموعة، فيما تساهم «كابيتال للضيافة»، التابعة للمجموعة، في هذا الجهد من خلال معالجة ما يصل إلى 1200 كيلوجرام من نفايات الطعام يومياً، وتحويلها إلى سماد أو محسن للتربة.



وشملت جهود المجموعة تعزيز الوعي المجتمعي عبر شراكات مع «تدوير» و«نعمة» وهيئة الهلال الأحمر، وذلك من خلال التبرع بالطعام الفائض وحملات التوعية، كما عززت المشتريات المحلية عبر برنامج المحتوى الوطني، واتبعت ممارسات توريد واضحة في سلسلة الإمداد. ويعكس هذا التكريم استراتيجية المجموعة للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، والتي تتضمن خفض البصمة الكربونية لكل موظف بنسبة 25% بحلول 2030.

وتُضيف المجموعة إنجازاً آخر إلى سجلها في مجال الاستدامة من خلال مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية المقرر تنفيذه على أسطح مركز أدنيك أبوظبي، حيث من المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 8.5 مليون كيلوواط ساعة من الطاقة المتجددة سنوياً، ما يسهم في تلبية نحو 30% من احتياجات المركز من الكهرباء، ويقلل من انبعاثات الكربون بما يعادل ستة آلاف طن متري سنوياً.