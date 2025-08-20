شرطة أبوظبي تعزز السلامة المرورية بمبادرة "العودة للمدارس"

نفذت شرطة أبوظبي، ممثلة في إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين - فرع التوعية والتثقيف المروري، مبادرة "العودة للمدارس" للموسم الدراسي 2025 - 2026، تعزيزاً لسلامة الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وشركة ساعد للأنظمة المرورية، ومواصلات الإمارات، وأعضاء "كلنا شرطة"، وقسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بالعين.





وأكد العقيد جابر سعيدان المنصوري مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية في العين، حرص شرطة أبوظبي على تكثيف التوعية المرورية للسائقين وأولياء الأمور، من خلال تنفيذ برامج وفعاليات ميدانية لنشر ثقافة الالتزام بقوانين السير والحد من الأسباب المؤدية للحوادث، بما يسهم في دعم الأولوية الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي "أمن الطرق".





وأوضح أن المبادرة استهدفت تعزيز وعي الأسر والمجتمع بمتطلبات السلامة المرورية وتهيئة بيئة نقل آمنة للطلاب أثناء ذهابهم وعودتهم من المدارس، عبر تقديم الرسائل التوعوية والإرشادات الخاصة بالسلوكيات السليمة.