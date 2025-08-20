الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

"دفاع مدني الشارقة" ينفذ 18 ألف زيارة ميدانية خلال النصف الأول

20 أغسطس 2025 14:32

واصلت هيئة الشارقة للدفاع المدني، جهودها الميدانية المكثّفة لتعزيز مستويات السلامة والجاهزية في المباني والمنشآت، بمختلف مناطق الإمارة، من خلال تنفيذ زيارات دورية ومفاجئة على مدار النصف الأول من عام 2025، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى ترسيخ ثقافة وقائية مستدامة تضمن حماية الأرواح والممتلكات.

وبحسب إحصاءات الهيئة، بلغ إجمالي الزيارات الميدانية، التي نفّذتها الفرق المختّصة خلال النصف الأول من العام الجاري 18714 زيارة، شملت مختلف أنواع المنشآت، وتوزّعت بين 5408 زيارات دورية، للتأكد من كفاءة أنظمة الوقاية وسلامة أجهزة الإنذار والإطفاء، و13306 زيارات مفاجئة لمتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات الوقائية.

وأكد العميد إبراهيم سعيد آل علي، مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة في هيئة الشارقة للدفاع المدني، أن الزيارات الميدانية تُعد جزءاً من منظومة شاملة، تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن الهيئة لا تكتفي بالرقابة، وإنما تركّز على التوعية والتدقيق الفوري وتصحيح الملاحظات في الوقت المناسب.


وأوضح أن الالتزام بالاشتراطات الوقائية يُسهم بشكل كبير في تقليل المخاطر المحتملة، ويُعزز من قدرة المجتمع على التعامل مع مختلف أنواع الطوارئ بكفاءة عالية، مؤكداً أن تعاون السكان والجهات المعنية يُعد ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية.

المصدر: وام
دفاع مدني الشارقة
