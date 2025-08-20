الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"الموارد البشرية بعجمان" تمنح موظفي الحكومة مرونة 3 ساعات مع بدء العام الدراسي

"الموارد البشرية بعجمان" تمنح موظفي الحكومة مرونة 3 ساعات مع بدء العام الدراسي
20 أغسطس 2025 14:58

أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان تعميماً إلى كافة الجهات الحكومية في الإمارة، بشأن منح المرونة في أوقات الحضور والانصراف للموظفين من أولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026. 

أخبار ذات صلة
«الأعمال الخيرية العالمية»: 3 آلاف مستفيد من مشروع الحقيبة المدرسية
"الموارد البشرية" تصدر تعميماً بشأن سياسة "العودة إلى المدارس"

ويمنح الموظفون من أولياء الأمور إذناً بالتأخير في الحضور أو الخروج المبكر خلال كامل أيام الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد لمرافقة أبنائهم من وإلى الحضانة أو رياض الأطفال أو المنزل، على ألا تتجاوز مدة الإذن ثلاث ساعات في اليوم الواحد، كما أتاح منح إذن مماثل في اليوم الدراسي الأول للموظفين الذين لديهم أبناء في المرحلة الابتدائية وما فوق، وفق نفس الشروط الزمنية. 

المصدر: وام
الموارد البشرية
عجمان
