«منتدى الاتصال 2025» يناقش تجارب عالمية في التعليم والابتكار

الشارقة (وام)

يستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في دورته الرابعة عشرة، نخبة من المفكرين والمبتكرين والأكاديميين العالميين، وذلك لتقديم رؤى وتجارب متقدمة تعالج قضايا محورية في مجالات التعليم، والابتكار، والأمن الغذائي، والاستدامة، وذلك تحت شعار «اتصال من أجل جودة الحياة».

ويضم المنتدى، الذي يعقد يومي 10 و11 سبتمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، برنامجاً شاملاً يتضمن عشرات الجلسات الحوارية والخطابات الملهمة وورش العمل التخصصية، تُعقد عبر 22 منصة تفاعلية بمشاركة قادة حكوميين، وصناع قرار، وخبراء من مختلف دول العالم، بهدف ترسيخ مفهوم الاتصال الفعّال كعنصر جوهري لتحسين جودة الحياة.

ويستعرض المنتدى ثلاث تجارب عالمية نوعية تسلط الضوء على كيفية تحويل التحديات إلى فرص، من خلال التعليم المبتكر، والذكاء الاصطناعي الإنساني، والاتصال الغذائي المستدام، بما يسهم في بناء أنظمة قادرة على تعزيز رفاه المجتمعات وتحقيق استدامة طويلة الأمد.

ويلقي المبتكر والمهندس الملاوي ويليام كامكوامبا خطاباً بعنوان «عندما يصبح الفكر طاقة للتغيير»، يروي فيه تجربته الملهمة في مواجهة المجاعة في قريته من خلال ابتكار توربينات رياح بأدوات بسيطة، ويؤكد أن دعم الأفكار المحلية المبدعة من خلال الاتصال الحكومي يمكن أن يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وبناء مجتمعات أكثر صموداً.

كما يشارك البروفيسور أسامة خطيب، أستاذ علوم الحاسوب بجامعة ستانفورد ورئيس المنظمة العالمية للأبحاث الروبوتية «IFRR»، والحائز على جائزة «نوابغ العرب»، بخطاب تحت عنوان «شيفرة الحياة الجديدة.. ذكاء إنساني وتكنولوجيا تفاعلية»، يستعرض فيه أحدث التقنيات في مجال الروبوتات الذكية ودورها في دعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مع التأكيد على أهمية تضمين القيم الأخلاقية والإنسانية في تصميم وتطوير هذه التقنيات.

ويقدّم الدكتور كاران راجان، الجراح في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية والمحاضر في جامعة سندرلاند، خطاباً بعنوان «الاتصال الغذائي وثورة البروتين.. إلى أين؟»، يتناول فيه التحولات الكبرى في قطاع الغذاء من خلال استخدام التكنولوجيا وتطوير مصادر بروتين مستدامة، ودور الاتصال في بناء وعي مجتمعي يدعم أنظمة غذائية أكثر أماناً واستدامة.

ويرتكز المنتدى هذا العام على خمسة محاور رئيسية تشمل الأمن الغذائي، والصحة العامة، والتعليم، والاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر، حيث يسعى إلى تعزيز تبادل الخبرات، وتحفيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات المستقبلية، عبر بناء جسور تواصل فاعلة بين الحكومات والمجتمعات.

ويُعد المنتدى الدولي للاتصال الحكومي منصة رائدة في تسليط الضوء على نماذج ملهمة من الاتصال الفعّال، وتسريع تبني السياسات والممارسات التي ترتقي بجودة الحياة وتدعم رؤية الشارقة في أن تكون مركزاً عالمياً للابتكار والتواصل الحكومي المستدام.