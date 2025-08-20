برنامج الإقامة العلمية يؤهل أجيال المستقبل

الشارقة (الاتحاد)

تحت شعار «لأبحاث بأثر»، أطلق مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا، التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، النسخة الأولى من برنامج «الإقامة العلمية»، الذي يقدم تجربة وطنية نوعية، تجسد النهج الراسخ والرؤى الاستراتيجية للمركز في صقل مهارات الشباب وتمكينهم من استثمار منهجيات البحث العلمي في تحويل المعرفة إلى إنجازات علمية تخدم المجتمع وتعزز استدامته.

ويعكس البرنامج الذي يقام بمشاركة 60 طالباً وطالبة من مختلف إمارات الدولة، رؤية إمارة الشارقة في بناء مجتمع علمي محفّز، وترسيخ مكانة البحث العلمي كركيزة أساسية لاستشراف المستقبل، وذلك عبر تشكيل منصة متفرّدة تجمع نخبة من الأكاديميين والخبراء.