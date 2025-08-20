الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

برنامج الإقامة العلمية يؤهل أجيال المستقبل

برنامج الإقامة العلمية يؤهل أجيال المستقبل
21 أغسطس 2025 01:26

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بتوجيهات منصور بن زايد ورعاية أحمد بن محمد.. إطلاق كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
أول يوم دراسي.. مرونة في الحضور والانصراف للموظفين

تحت شعار «لأبحاث بأثر»، أطلق مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا، التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، النسخة الأولى من برنامج «الإقامة العلمية»، الذي يقدم تجربة وطنية نوعية، تجسد النهج الراسخ والرؤى الاستراتيجية للمركز في صقل مهارات الشباب وتمكينهم من استثمار منهجيات البحث العلمي في تحويل المعرفة إلى إنجازات علمية تخدم المجتمع وتعزز استدامته.
ويعكس البرنامج الذي يقام بمشاركة 60 طالباً وطالبة من مختلف إمارات الدولة، رؤية إمارة الشارقة في بناء مجتمع علمي محفّز، وترسيخ مكانة البحث العلمي كركيزة أساسية لاستشراف المستقبل، وذلك عبر تشكيل منصة متفرّدة تجمع نخبة من الأكاديميين والخبراء.

أجيال المستقبل
الإمارات
ربع قرن
مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين
الشارقة
آخر الأخبار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
علوم الدار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 09:08
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
الأخبار العالمية
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
اليوم 09:03
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
الأخبار العالمية
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
اليوم 08:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تختبر بنجاح صاروخاً باليستياً
اليوم 08:39
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اقتصاد
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اليوم 08:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©