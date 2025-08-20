تخريج 18 مشاركاً في برنامج التطوير المهني المتخصص في إدارة الحالة

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت هيئة الرعاية الأسرية، بالشراكة مع جامعة نيويورك أبوظبي - مكتب التعليم التنفيذي، وكلية سيلفر للعمل الاجتماعي في جامعة نيويورك، بتخريج موظّفيها الـ18 من قطاع الحالات الأسرية المشاركين في برنامج التطوير المهني المتخصص في إدارة الحالة، والمعني بتنسيق وتقديم خدمات الدعم الاجتماعي للأسر والأفراد في إمارة أبوظبي، وتنفيذ التدخلات الشاملة والمتكاملة التي تناسب احتياجاتهم.

يتميز هذا البرنامج الذي يعدّ الأول من نوعه في المنطقة بأهميته الخاصة، لكونه يعزّز مهارات الموظفين بخبرات علمية متخصّصة مبنية على أفضل الممارسات تمكّنهم من القيام بمهامهم كخطّ الدفاع الأول في توفير الرعاية الأسرية على أكمل وجه، وحماية الحقوق الأساسية للأُسر ورفاه أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

وقالت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية: «يعدّ هذا البرنامج خطوة نوعية في سبيل تحقيق الأهداف التي نتوخاها لتحقيق الرفاه الاجتماعي، ويأتي شاهداً على التزام الهيئة بتحقيق الارتقاء بكفاءة منظومة الرعاية الأسرية، ورفع جودة الخدمات المتكاملة، وامتداداً لجهودنا المشتركة في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات لبناء القدرة الوطنية لتلبية الاحتياجات المتغيرة لمجتمع أبوظبي المتنوع، وتنفيذ تطلعاتنا من خلال تمكين الكوادر البشرية وتأهيلها وفق أعلى المعايير العالمية في إدارة الحالة».

وأضافت العميمي: «إنّنا إذ نحتفي اليوم بتخريج هذه الدفعة من المتخصصين، فنحن نسهم بذلك في بناء وتطوير نموذج مستدام للرعاية الاجتماعية يضع الأسرة في قلب الأولويات. لقد وفّرت لنا شراكتنا مع جامعة نيويورك أبوظبي - مكتب التعليم التنفيذي نموذجاً قوياً يُمكننا التوسع فيه. ومعاً نبني مجتمعاً أكثر شمولاً وتعاطفاً ومرونة، حيث يُمكَّن الأفراد من النجاح والمساهمة الهادفة».

ويأتي الاحتفاء بهذه المناسبة، متزامناً مع «عام المجتمع 2025» تحت شعار «يداً بيد»، وتجسيداً لمستهدفات رؤية دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي الرامية إلى تعزيز رفاهية حياة أسر مستقلة ومستقرة، كما يؤكد حرص الهيئة على توحيد الجهود المشتركة لتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية.

وقال الدكتور مايكل ليندزي، عميد كلية سيلفر للعمل الاجتماعي في جامعة نيويورك: «نفخر بشراكتنا مع جامعة نيويورك أبوظبي - مكتب التعليم التنفيذي، وهيئة الرعاية الأسرية، في تقديم برنامج يُمكّن الممارسين في إمارة أبوظبي من اكتساب الأدوات والمعارف والمنظورات العالمية الضرورية للإدارة الفاعلة للحالات الاجتماعية. ويعكس هذا البرنامج التزامنا المشترك بتطوير منظومات الرعاية الاجتماعية التي تتّسم بالرحمة وتعتمد على الأدلة العلمية وتستجيب لاحتياجات الأفراد والأسر. ونؤمن بأن هذا التعاون يُشكّل نموذجاً يُحتذى به في كيفية تضافر جهود المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية لإحداث أثر اجتماعي مستدام».

وقد باشر الخريجون عملهم في مراكز الخدمة في أبوظبي والعين والظفرة، واضعين موضع التطبيق العملي ما اكتسبوه من مهارات ومعارف ضرورية لإدارة الحالة بفعالية في مجالات الرعاية والتعاطف والاحترام والشفافية والنزاهة والمسؤولية، بما يُسهم في تعزيز جودة الرعاية الأسرية.

وخلال الحفل أثنى الخريجون على المعارف والمهارات التي اكتسبوها على مدى تسعة أشهر خلال البرنامج، والتي تعكس التزام هيئة الرعاية الأسرية بتعزيز ثقافة التعلم المستمر، ومشاركة المعرفة داخل القطاع الاجتماعي في الإمارة.