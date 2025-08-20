الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

100 مزارع يشاركون في «وقف التمور»

إقبال من أصحاب المزارع للمشاركة في وقف التمور (من المصدر)
21 أغسطس 2025 01:26

دبي (الاتحاد)
في خطوة تعكس روح العطاء والمسؤولية المجتمعية، شارك 100 مزارع محلي في مبادرة «وقف التمور»، التي أطلقها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، بالشراكة مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتهدف المبادرة إلى جمع فائض التمور وتوزيعه على الأسر المستحقة.
وبحسب المؤسسة فإن المبادرة تهدف إلى تمكين المزارعين من الإسهام في العمل الوقفي المستدام، والمشاركة في دعم الأسر المستفيدة.

وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن الإقبال الكبير والاستجابة السريعة لأصحاب المزارع للمشاركة في وقف التمور يجسّد قيم التكافل الاجتماعي.
وأضاف المطوع أن المبادرة تعكس التزام المؤسسة بالحفاظ على التراث الزراعي لدولة الإمارات وتعزيز الوعي الثقافي بأهمية التمور في المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن الوقف يفتح أبواباً واسعة لإسهامات إنسانية ذات أثر مستدام تُسهم في بناء مجتمع متماسك.
من جانبها، قالت زينب التميمي مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، إن مبادرة وقف التمور التي جرى إطلاقها منذ أسابيع قليلة شهدت تعاون عدد كبير من أصحاب المزارع، وهو ما يعكس روح المسؤولية المجتمعية، ويجسّد التراث الإماراتي المرتبط بالكرم والعطاء.
وأشارت التميمي إلى أن المركز بصدد تجهيز كتيب تثقيفي سيتم توزيعه مع التمور بهدف تعزيز معرفة المستفيدين بأنواع التمور ومواسمها، ويجمع بين البعد الإنساني والتعليمي، ليصبح التمر أكثر من مجرد غذاء، بل وسيلة لنشر الثقافة والتراث.

دبي
الإمارات
المسؤولية المجتمعية
مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة
مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
التمور
التمور الإماراتية
