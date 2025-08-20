«دبي الخيرية» تطلق مبادرة «الإنسانية تجمعنا»

دبي (الاتحاد)

في لفتة إنسانية تعكس قيم التكافل الاجتماعي، نظمت جمعية دبي الخيرية مبادرة مجتمعية لدعم أطفال الأسر المتعففة وخاصة الأيتام منهم، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، شملت توزيع الحقائب المدرسية ولوازم العام الدراسي على الأطفال، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل هذه الأسر.

وتم إطلاق المبادرة التي حملت شعار «الإنسانية تجمعنا لخدمة مجتمعنا»، بقاعة الاحتفالات بالمقر الرئيس للجمعية، في حضور المهندس عادل السويدي، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق ومدير العمليات بجمعية دبي الخيرية، وأحمد إبراهيم السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، ولفيف من مديري الإدارات وكبار المواطنين، وعدد كبير من الأطفال وأسرهم.

وبهذه المناسبة، قال أحمد إبراهيم السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «حرصنا في اليوم العالمي للعمل الإنساني على تنظيم هذه المبادرة الإنسانية التي تجاوزنا فيها فكرة التوزيع التقليدي لاحتياجات أطفالنا. وأردنا أن نمنح كل طفل الفرصة ليختار بنفسه حقيبته وأدواته الدراسية».

وأضاف: «تجسد هذه المبادرة التزامنا بتقديم الدعم بطريقة كريمة وإنسانية، تسهم في بناء مستقبل أفضل لأبنائنا. ونشكر كل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة من المتبرعين وشركاء الخير، فهم القلب النابض لأعمالنا الخيرية والإنسانية، التي تمثل قيمةً جوهرية وسمةً أساسية لمجتمعنا، وثقافة راسخة مستلهمة من رؤية قيادتنا الرشيدة، ونهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهذا جعل دولتنا الحبيبة الإمارات تنال المكانة الأرفع في المنظومة العالمية للعمل الإنساني».