الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«دبي الخيرية» تطلق مبادرة «الإنسانية تجمعنا»

أطفال يستلمون الحقائب المدرسية ولوازم العام الدراسي (من المصدر)
21 أغسطس 2025 01:27

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بتوجيهات منصور بن زايد ورعاية أحمد بن محمد.. إطلاق كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
أول يوم دراسي.. مرونة في الحضور والانصراف للموظفين

في لفتة إنسانية تعكس قيم التكافل الاجتماعي، نظمت جمعية دبي الخيرية مبادرة مجتمعية لدعم أطفال الأسر المتعففة وخاصة الأيتام منهم، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، شملت توزيع الحقائب المدرسية ولوازم العام الدراسي على الأطفال، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل هذه الأسر.
وتم إطلاق المبادرة التي حملت شعار «الإنسانية تجمعنا لخدمة مجتمعنا»، بقاعة الاحتفالات بالمقر الرئيس للجمعية، في حضور المهندس عادل السويدي، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق ومدير العمليات بجمعية دبي الخيرية، وأحمد إبراهيم السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، ولفيف من مديري الإدارات وكبار المواطنين، وعدد كبير من الأطفال وأسرهم.
وبهذه المناسبة، قال أحمد إبراهيم السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «حرصنا في اليوم العالمي للعمل الإنساني على تنظيم هذه المبادرة الإنسانية التي تجاوزنا فيها فكرة التوزيع التقليدي لاحتياجات أطفالنا. وأردنا أن نمنح كل طفل الفرصة ليختار بنفسه حقيبته وأدواته الدراسية».
وأضاف: «تجسد هذه المبادرة التزامنا بتقديم الدعم بطريقة كريمة وإنسانية، تسهم في بناء مستقبل أفضل لأبنائنا. ونشكر كل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة من المتبرعين وشركاء الخير، فهم القلب النابض لأعمالنا الخيرية والإنسانية، التي تمثل قيمةً جوهرية وسمةً أساسية لمجتمعنا، وثقافة راسخة مستلهمة من رؤية قيادتنا الرشيدة، ونهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهذا جعل دولتنا الحبيبة الإمارات تنال المكانة الأرفع في المنظومة العالمية للعمل الإنساني».

دبي
الإمارات
دبي الخيرية
جمعية دبي الخيرية
خيرية دبي
أحمد السويدي
الأسر المتعففة
مساعدات الأسر المتعففة
الحقائب المدرسية
حقائب مدرسية
العام الدراسي الجديد
انطلاق العام الدراسي الجديد
العام الدراسي
اللوازم المدرسية
العمل الإنساني
اليوم العالمي للعمل الإنساني
يوم العمل الإنساني
آخر الأخبار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
علوم الدار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 09:08
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
الأخبار العالمية
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
اليوم 09:03
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
الأخبار العالمية
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
اليوم 08:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تختبر بنجاح صاروخاً باليستياً
اليوم 08:39
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اقتصاد
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اليوم 08:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©