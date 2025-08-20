الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تطلق كتاب «التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي»

إطلاق الكتاب تزامناً مع فعاليات «اليوم التعريفي» للعام الأكاديمي الجديد (من المصدر)
21 أغسطس 2025 01:27

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
بتوجيهات منصور بن زايد ورعاية أحمد بن محمد.. إطلاق كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
أول يوم دراسي.. مرونة في الحضور والانصراف للموظفين

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية كتاباً علمياً جديداً بعنوان «التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي: بين المفاهيم العلمية والتطبيق التنفيذي المتقدم»، ليشكل إضافة نوعية للمكتبة العربية والعالمية في مجال الإدارة الحكومية، ويعكس التزام الكلية المستمر بتطوير المنظومة التعليمية وربطها بالتحولات الحكومية المعاصرة في دولة الإمارات والمنطقة.
ويأتي إصدار هذا الكتاب كخطوة استراتيجية ضمن مسيرة الكلية، لترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة في مجالات السياسة العامة والحوكمة، وتعزيز دورها كمرجع علمي يسهم في تطوير الأطر والاستراتيجيات الداعمة لمرونة الأداء الحكومي ورفع كفاءته، وتمكين قادة المستقبل، والقيادات الوطنية الحالية وصناع القرار من أدوات معرفية وتطبيقية قادرة على قيادة مسارات التغيير، واستشراف التحديات المستقبلية، وصياغة حلول مبتكرة تدعم استدامة التطوير المؤسسي في الدولة.
وجاء الإطلاق تزامناً مع فعاليات «اليوم التعريفي» للعام الأكاديمي 2025–2026.
وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن إصدار هذا الكتاب يأتي ترجمة حقيقية لفلسفة الكلية الراسخة في تأهيل قيادات حكومية تمتلك الرؤية والأدوات، وتنهض بدور محوري في قيادة مسارات التغيير، وصناعة مستقبل قائم على الكفاءة والابتكار، في ظل منظومة حكومية تشهد تحولات متسارعة ومتطلبات متجددة، تستدعي رؤى معرفية متقدمة وخبرات متراكمة».

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
الإمارات
علي المري
علي بن سباع المري
آخر الأخبار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
علوم الدار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 09:08
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
الأخبار العالمية
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
اليوم 09:03
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
الأخبار العالمية
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
اليوم 08:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تختبر بنجاح صاروخاً باليستياً
اليوم 08:39
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اقتصاد
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اليوم 08:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©