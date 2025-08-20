«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تطلق كتاب «التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي»

دبي (الاتحاد)

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية كتاباً علمياً جديداً بعنوان «التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي: بين المفاهيم العلمية والتطبيق التنفيذي المتقدم»، ليشكل إضافة نوعية للمكتبة العربية والعالمية في مجال الإدارة الحكومية، ويعكس التزام الكلية المستمر بتطوير المنظومة التعليمية وربطها بالتحولات الحكومية المعاصرة في دولة الإمارات والمنطقة.

ويأتي إصدار هذا الكتاب كخطوة استراتيجية ضمن مسيرة الكلية، لترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة في مجالات السياسة العامة والحوكمة، وتعزيز دورها كمرجع علمي يسهم في تطوير الأطر والاستراتيجيات الداعمة لمرونة الأداء الحكومي ورفع كفاءته، وتمكين قادة المستقبل، والقيادات الوطنية الحالية وصناع القرار من أدوات معرفية وتطبيقية قادرة على قيادة مسارات التغيير، واستشراف التحديات المستقبلية، وصياغة حلول مبتكرة تدعم استدامة التطوير المؤسسي في الدولة.

وجاء الإطلاق تزامناً مع فعاليات «اليوم التعريفي» للعام الأكاديمي 2025–2026.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن إصدار هذا الكتاب يأتي ترجمة حقيقية لفلسفة الكلية الراسخة في تأهيل قيادات حكومية تمتلك الرؤية والأدوات، وتنهض بدور محوري في قيادة مسارات التغيير، وصناعة مستقبل قائم على الكفاءة والابتكار، في ظل منظومة حكومية تشهد تحولات متسارعة ومتطلبات متجددة، تستدعي رؤى معرفية متقدمة وخبرات متراكمة».