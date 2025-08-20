«الوطني» يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع منغوليا

أبوظبي (وام)

أشاد محمد عيسى الكشف، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع برلمانات الدول الآسيوية في المجلس الوطني الاتحادي، وأودونباتار شيجيخو، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية منغوليا لدى دولة الإمارات، بتطور علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، خلال لقاء جمعهما أمس في مقر المجلس في أبوظبي، بحضور طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي، ومجلس الدولة الأعلى لجمهورية منغوليا، في إطار مذكرة التفاهم والتعاون البرلماني الموقعة بينهما، من خلال تفعيل لجان الصداقة البرلمانية بين المجلسين.