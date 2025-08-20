الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» يناقش تحولات صناعة المحتوى الإعلامي

جانب من مشاركة «تريندز» في القمة (من المصدر)
21 أغسطس 2025 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«بريسايت» تعزّز نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي
«جوجل» تزود أجهزة «بيكسل» بتقنيات الذكاء الاصطناعي

استهل مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه الافتراضي في مصر، ومجلس شبابه، وبالتعاون من جمعية الصحفيين الإماراتية، مشاركته في أعمال النسخة الثانية من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي 2025، التي تقام تحت شعار «إعلام مبتكر.. أعمال رائدة»، وتنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومجلس الوزراء المصري، وتتواصل فعالياتها في مدينة العلمين الجديدة بمصر حتى 21 أغسطس الجاري.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، في كلمته الافتتاحية أمام القمة، إن قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي تتناول موضوعاً في غاية الأهمية والحيوية، وله ارتباط قوي بالشباب ومستقبلهم، سواء المهني أو الحياتي، وإذ يشارك «تريندز» في أعمالها بوفد من مجلس شبابه البحثي، فإننا نؤكد أهمية التقاء النخب العربية الشابة لتدارس فرص المستقبل وتحدياته، لاسيما في مجال الإعلام.
وأكد أن التحولات المتسارعة في مجال صناعة المحتوى الإعلامي والإبداعي تفرض علينا التحرك الجادّ والفاعل من أجل تعزيز التعاون العربي في تطوير صناعة المحتوى الإعلامي، والاستثمار بكثافة في أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها لخدمة الأهداف الإعلامية العربية، ودعم الشباب العربي للقيام بدوره الفاعل والبنّاء في تعزيز المحتوى الإعلامي الهادف بصورة إبداعية.

مواكبة الثورة المعرفية 
ذكر العلي أنه لا خلاف على أن حكومات العالم تراهن بقوة على الشباب في معركتي التنمية والوعي، ويمثل الإعلام أداة حيوية لكسب كلتا المعركتين، من خلال تطوير محتوى إبداعي يلبي تحقيق الطموحات والأهداف الوطنية من ناحية، ويواكب الثورة المعرفية والتكنولوجية من ناحية أخرى، وهو أمر لا يمكن تصور حدوثه إلا بمشاركة الشباب وبإسهاماتهم المباشرة.

صناعة المحتوى
المحتوى الإعلامي
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
مركز تريندز
الذكاء الاصطناعي
الإعلام العربي
محمد العلي
جمعية الصحفيين
جمعية الصحفيين الإماراتية
جمعية الصحفيين الإماراتيين
آخر الأخبار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
علوم الدار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 09:08
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
الأخبار العالمية
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
اليوم 09:03
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
الأخبار العالمية
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
اليوم 08:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تختبر بنجاح صاروخاً باليستياً
اليوم 08:39
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اقتصاد
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اليوم 08:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©