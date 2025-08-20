«تريندز» يناقش تحولات صناعة المحتوى الإعلامي

أبوظبي (الاتحاد)

استهل مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه الافتراضي في مصر، ومجلس شبابه، وبالتعاون من جمعية الصحفيين الإماراتية، مشاركته في أعمال النسخة الثانية من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي 2025، التي تقام تحت شعار «إعلام مبتكر.. أعمال رائدة»، وتنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومجلس الوزراء المصري، وتتواصل فعالياتها في مدينة العلمين الجديدة بمصر حتى 21 أغسطس الجاري.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، في كلمته الافتتاحية أمام القمة، إن قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي تتناول موضوعاً في غاية الأهمية والحيوية، وله ارتباط قوي بالشباب ومستقبلهم، سواء المهني أو الحياتي، وإذ يشارك «تريندز» في أعمالها بوفد من مجلس شبابه البحثي، فإننا نؤكد أهمية التقاء النخب العربية الشابة لتدارس فرص المستقبل وتحدياته، لاسيما في مجال الإعلام.

وأكد أن التحولات المتسارعة في مجال صناعة المحتوى الإعلامي والإبداعي تفرض علينا التحرك الجادّ والفاعل من أجل تعزيز التعاون العربي في تطوير صناعة المحتوى الإعلامي، والاستثمار بكثافة في أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها لخدمة الأهداف الإعلامية العربية، ودعم الشباب العربي للقيام بدوره الفاعل والبنّاء في تعزيز المحتوى الإعلامي الهادف بصورة إبداعية.



مواكبة الثورة المعرفية

ذكر العلي أنه لا خلاف على أن حكومات العالم تراهن بقوة على الشباب في معركتي التنمية والوعي، ويمثل الإعلام أداة حيوية لكسب كلتا المعركتين، من خلال تطوير محتوى إبداعي يلبي تحقيق الطموحات والأهداف الوطنية من ناحية، ويواكب الثورة المعرفية والتكنولوجية من ناحية أخرى، وهو أمر لا يمكن تصور حدوثه إلا بمشاركة الشباب وبإسهاماتهم المباشرة.