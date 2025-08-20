«الأعمال الخيرية العالمية»: 3 آلاف مستفيد من مشروع الحقيبة المدرسية

عجمان (الاتحاد)

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية مشروع الحقيبة المدرسية والقرطاسية للعام الدراسي الجديد، مستهدفة أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، في إطار حرصها الدائم على دعم العملية التعليمية ومساندة الأسر المتعففة التي تعجز عن توفير احتياجات أبنائها المدرسية.

ويأتي هذا المشروع السنوي ضمن حملة «لنضِيء مستقبلهم 2025» التي تنفذها الهيئة داخل الإمارات وخارجها، تماشياً مع رؤيتها في تعزيز حق الأجيال في التعليم، باعتباره حجر الأساس في بناء المجتمعات، ووسيلة فاعلة لمكافحة الجهل وتعزيز التنمية المستدامة.

وقد شملت التوزيعات حقائب مدرسية، وكوبونات لشراء القرطاسية، بما يخفف من الأعباء المالية على عاتق أولياء الأمور.

وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية: «هذه المشاريع تجسد رسالة الهيئة في تعزيز التعليم ودعم الطلبة المتعثرين.. وإن توفير الحقيبة المدرسية ليس مجرد مساعدة مادية، بل هو رسالة أمل نبعثها لأبنائنا وبناتنا بأننا نقف إلى جانبهم ونساندهم في رحلتهم نحو مستقبل أفضل. ونؤكد أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في بناء الإنسان، وهو ما نضعه على رأس أولوياتنا».

وأضاف الخاجة أن الهيئة ماضية في توسيع نطاق برامجها التعليمية لتشمل المزيد من المبادرات النوعية، داعياً أهل الخير والمحسنين إلى مواصلة دعم هذه المشاريع.