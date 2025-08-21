الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة عجمان تُطلق حملة "عام دراسي آمن"

شرطة عجمان تُطلق حملة "عام دراسي آمن"
21 أغسطس 2025 12:37

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان الحملة التوعوية لوزارة الداخلية تحت شعار "عام دراسي آمن"، مع بداية العام الدراسي 2025 - 2026، وتستمر ثلاثة أشهر، بهدف توعية كافة شرائح المجتمع، وخاصة أولياء الأمور، وطلبة المدارس، وسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية، بأهمية الالتزام بالإرشادات المرورية لضمان بيئة مدرسية آمنة تحافظ على سلامة الطلبة وسلامة الآخرين، وتعزز الثقافة المرورية لديهم.

 

وأكد المقدم فؤاد يوسف الخاجة، رئيس قسم المرور والدوريات، أن الحملة تأتي في إطار حرص شرطة عجمان على توفير أعلى معايير السلامة المرورية منذ اليوم الأول للعام الدراسي، وذلك من خلال نشر الإرشادات والتعليمات الموجهة إلى الطلبة وأولياء الأمور والسائقين والمشرفين، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية ويقلل من المخاطر المحتملة أثناء تنقل الطلبة من وإلى المدارس.

 

أخبار ذات صلة
افتتاح توسعة شارع «الشيخ زايد» في عجمان لتسهيل الحركة المرورية
«قانون تنظيم المساهمة العقارية» موضوع ندوة بعجمان

وأوضح أن أهداف الحملة تتمثل في رفع مستوى الوعي المروري لدى فئات المجتمع المستهدفة، والحد من الحوادث والإصابات المدرسية، وتعزيز انضباط الحركة المرورية في محيط المدارس.

 

 

 

 

المصدر: وام
شرطة عجمان
عجمان
آخر الأخبار
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
الرياضة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
اليوم 17:39
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اقتصاد
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اليوم 17:39
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة
اليوم 17:33
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
الرياضة
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
اليوم 17:29
أبوظبي
علوم الدار
"الأرصاد": الطقس صحو إلى غائم جزئيا غدا
اليوم 17:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©