شرطة عجمان تُطلق حملة "عام دراسي آمن"

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان الحملة التوعوية لوزارة الداخلية تحت شعار "عام دراسي آمن"، مع بداية العام الدراسي 2025 - 2026، وتستمر ثلاثة أشهر، بهدف توعية كافة شرائح المجتمع، وخاصة أولياء الأمور، وطلبة المدارس، وسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية، بأهمية الالتزام بالإرشادات المرورية لضمان بيئة مدرسية آمنة تحافظ على سلامة الطلبة وسلامة الآخرين، وتعزز الثقافة المرورية لديهم.

وأكد المقدم فؤاد يوسف الخاجة، رئيس قسم المرور والدوريات، أن الحملة تأتي في إطار حرص شرطة عجمان على توفير أعلى معايير السلامة المرورية منذ اليوم الأول للعام الدراسي، وذلك من خلال نشر الإرشادات والتعليمات الموجهة إلى الطلبة وأولياء الأمور والسائقين والمشرفين، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية ويقلل من المخاطر المحتملة أثناء تنقل الطلبة من وإلى المدارس.

وأوضح أن أهداف الحملة تتمثل في رفع مستوى الوعي المروري لدى فئات المجتمع المستهدفة، والحد من الحوادث والإصابات المدرسية، وتعزيز انضباط الحركة المرورية في محيط المدارس.